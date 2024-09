Tentative de Coup d’État au Bénin : la NSIA Banque Côte d’Ivoire publie un démenti

La NSIA Banque Côte d’Ivoire dément toute implication dans la tentative de coup d’État au Bénin, suite aux révélations du procureur spécial.

L’affaire de tentative de coup d’État au Bénin, qui secoue l’opinion publique depuis plusieurs semaines, a pris un nouveau tournant après les récentes déclarations du procureur spécial de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (Criet). L’interpellation d’Olivier Boko et de l’ancien ministre des Sports, Oswad Homeky, suscite de nombreuses questions, notamment sur le rôle supposé de la NSIA Banque Côte d’Ivoire dans cette affaire. Alors que les autorités judiciaires béninoises affirment l’ouverture d’un compte à hauteur de 105 millions FCFA au profit du Commandant de la garde républicaine, la banque a tenu à apporter des clarifications. Mais que révèle réellement ce démenti ?

Une affaire complexe : des accusations portées contre des figures clés

L’affaire remonte à l’arrestation de deux personnalités influentes : Olivier Boko, proche collaborateur du Président béninois, et Oswad Homeky, ancien ministre des Sports. Ils sont accusés d’avoir participé à une tentative de coup d’État visant à déstabiliser le gouvernement en place.

Lors d’une conférence de presse tenue par le procureur spécial de la Criet, Mario Metonou, il a été révélé que des fonds, à hauteur de 105 millions FCFA, auraient été transférés sur un compte ouvert à la NSIA Banque Côte d’Ivoire, au nom de Djimon Dieudonné Tévoèdjrè, le Commandant de la garde républicaine. Ce compte aurait été ouvert le 6 août 2024, dans le cadre de cette conspiration présumée.

Le démenti catégorique de la NSIA Banque Côte d’Ivoire

Face à ces graves accusations, la NSIA Banque Côte d’Ivoire a réagi rapidement par le biais d’un communiqué publié le 26 septembre. La banque a démenti formellement l’existence d’un tel compte bancaire au nom du Commandant Tévoèdjrè. Selon les précisions de l’institution, le concerné n’est pas titulaire d’un compte bancaire mais plutôt d’un contrat d’assurance « NSIA PRESTIGE », souscrit auprès de NSIA Vie Assurances depuis le 9 juillet 2024. Le montant lié à ce contrat s’élève à 55 millions FCFA, bien loin des 105 millions évoqués par le procureur Metonou.

Une divergence de montants : confusion ou manipulation ?

Cette divergence entre les chiffres avancés par les autorités judiciaires et ceux fournis par la NSIA Banque Côte d’Ivoire pose de nombreuses interrogations. Comment expliquer un écart de 50 millions FCFA ? La banque se serait-elle trompée dans ses déclarations, ou les autorités béninoises se basent-elles sur des informations erronées ? Le procureur Mario Metonou reste pour le moment sur ses positions, tandis que la NSIA Banque persiste à affirmer que les fonds en question ne proviennent pas de leurs coffres, du moins pas sous la forme décrite par la justice.

NSIA Banque : Un rôle central dans une affaire sous haute tension

La NSIA Banque Côte d’Ivoire se retrouve ainsi au cœur d’une affaire à la portée politique et judiciaire considérable. Son image de transparence et d’intégrité est mise à l’épreuve, surtout dans un contexte où des personnalités influentes sont impliquées. Pour l’instant, aucune preuve tangible ne vient accréditer l’hypothèse d’une implication directe de l’institution financière dans cette tentative de coup d’État présumée. Toutefois, la banque devra se montrer plus transparente encore si d’autres révélations venaient à voir le jour.