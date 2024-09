Bénin : Olivier Boko et Oswald Homeky accusés de tentative coup d’État

Au Bénin, Olivier Boko et Oswald Homeky sont accusés de tentative de coup d’État, impliquant des sommes d’argent et des manœuvres au sein de la Garde républicaine.

Un scandale politique secoue actuellement le Bénin. Olivier Boko, homme d’affaires influent et proche du président Patrice Talon, ainsi qu’Oswald Homeky, ancien ministre des Sports, sont accusés d’avoir tenté de fomenter un coup d’État. Cette affaire aux ramifications complexes implique également le commandant de la Garde républicaine, Dieudonné Tévoédjrè, qui aurait été approché pour mener ce projet de renversement du pouvoir en septembre 2024. Retour sur une affaire qui pourrait changer le paysage politique béninois.

Un complot orchestré en coulisses

D’après les révélations du procureur spécial de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (Criet), Mario Métonou, les deux accusés ont approché Dieudonné Tévoédjrè, commandant de la Garde républicaine, dans le but de le convaincre de participer à une tentative de coup d’État. Pour le persuader, un compte bancaire de plus de 100 millions de francs CFA a été ouvert en son nom dans une banque ivoirienne. Une somme astronomique de 1,5 milliard de francs CFA en liquide aurait également été proposée pour s’assurer de sa collaboration.

L’opération a pris une tournure décisive dans la nuit du 24 au 25 septembre 2024, lorsque Oswald Homeky a été interpellé à son domicile. Selon les informations divulguées, il aurait remis des sacs remplis de billets de banque au commandant Tévoédjrè. Les autorités ont montré des images des sacs contenant de l’argent, trouvés dans le coffre d’un véhicule appartenant à l’ex-ministre. Ces preuves visuelles renforcent la gravité des accusations portées contre les deux hommes.

Une tentative échouée et des interrogations qui persistent

Malgré l’ampleur des ressources mises en œuvre pour ce projet de renversement, le commandant Tévoédjrè n’a pas cédé aux avances. Cependant, la question reste en suspens : qui a dénoncé ce complot aux autorités ? Le procureur Mario Métonou n’a pas souhaité divulguer cette information, laissant planer un mystère autour de cette affaire. En outre, des spéculations circulent sur l’implication de tiers dans cette conspiration.

L’implication d’Olivier Boko dans cette affaire intrigue tout particulièrement. Ami de longue date du président Patrice Talon, son rôle dans ce complot soulève de nombreuses interrogations sur ses véritables intentions. Proche du pouvoir, Boko avait déjà manifesté ses ambitions politiques dans le passé. Était-ce une tentative pour s’emparer du pouvoir ou pour influencer l’avenir politique du Bénin en coulisses ?