Tensions entre la France et le Niger : Paris ferme son ambassade à Niamey, l’OIF suspend le pays

Entre la France et le Niger, la normalisation des relations ne semble pas un sujet à l’ordre du jour. Dans la seule journée du mardi 19 décembre 2023, la France a pris deux décisions majeures concernant le Niger : la fermeture de son ambassade et la suspension du pays de l’Organisation internationale de la francophonie (OIF).

Jusqu’à nouvel ordre, la France n’a plus d’ambassade au Niger. C’est la conséquence des relations exécrables ayant prévalu entre les deux pays, depuis le coup d’État du 26 juillet. C’est à travers une correspondance en date du 19 décembre 2023, adressée au personnel de l’ambassade que Sylvain Itté a annoncé la fermeture de la représentation diplomatique. « Le ministère de l’Europe et des Affaires étrangères de la République française est contraint, à regret, de procéder à la fermeture de l’ambassade pour un délai indéterminé », lit-on dans le courrier.

Pourquoi la France a-t-elle fermé son ambassade ?

Selon le diplomate français, la décision de fermer la représentation diplomatique française est due aux tensions qui caractérisent les relations entre les deux pays, depuis le renversement de Mohamed Bazoum. Le courrier indique que depuis les événements du 26 juillet 2023, « l’ambassade de France se trouve dans l’impossibilité d’exercer la plénitude des fonctions dévolues à une représentation diplomatique du fait des restrictions qui lui sont imposées par les autorités nigériennes ». Et d’ajouter : « Malgré nos demandes répétées, les autorités nigériennes compétentes n’ont pas répondu favorablement au maintien des activités de l’ambassade de France au Niger dans des conditions normales ».

Le personnel de l’ambassade est donc proposé au licenciement. « L’Ambassade de France au Niger se voit, à son grand regret, contraint de prendre cette mesure collective de licenciement », indique la lettre.

Suspension de l’Organisation internationale de la francophonie

Cette décision du Quai d’Orsay intervient simultanément avec la suspension du Niger de l’Organisation internationale de la francophonie (OIF). En effet, le même jour, mardi 19 décembre 2023, l’OIF a publié un communiqué dans lequel on peut lire ceci : « Le Conseil permanent de la Francophonie (CPF) suspend le Niger des Instances de la Francophonie et demande à la Secrétaire générale de poursuivre un suivi rapproché et constructif de la situation dans le pays ».

Le communiqué poursuit : « Adoptant une résolution conformément aux dispositions du chapitre 5 de la Déclaration de Bamako, le CPF a prononcé la suspension de la République du Niger de la Francophonie, avec pour effets immédiats la suspension de la participation de ses représentants de fait aux réunions des Instances de la Francophonie ainsi que la suspension de la coopération multilatérale francophone avec cet État membre, à l’exception des programmes bénéficiant directement aux populations civiles, et ceux concourant au rétablissement de la démocratie ».