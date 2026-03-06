Tchad : Tom Erdimi démissionne après l’arrêt de sa réforme universitaire

Maceo Ouitona

Tom Erdimi

Au Tchad, la démission du ministre d’État Tom Erdimi marque un nouvel épisode de tensions au sein de l’exécutif. Chargé de l’Enseignement supérieur, cet ancien chef rebelle a quitté ses fonctions après l’abandon par la présidence d’une réforme qu’il défendait sur la décentralisation des services universitaires.

L’exécutif tchadien traverse une zone de turbulences inattendue. Dans la nuit du mercredi 5 au jeudi 6 mars 2026, le cabinet du Premier ministre a officialisé, via un communiqué laconique, la démission de Tom Erdimi. Ministre d’État chargé de l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de la Formation professionnelle, ce poids lourd de la scène politique et ancienne figure de la rébellion a jeté l’éponge. Sa lettre de démission a été transmise au président de la République, Mahamat Idriss Déby, marquant une rupture majeure au sein de l’équipe gouvernementale.

L’échec d’une réforme de décentralisation universitaire

Si les autorités n’ont pas encore détaillé les motivations de ce départ, les coulisses du pouvoir pointent un désaccord stratégique profond. Au cœur de la discorde se trouve un projet de réforme que Tom Erdimi portait avec détermination depuis plusieurs mois : la décentralisation du Centre national des œuvres universitaires (Cenou). Cette institution, qui gère des services essentiels tels que le logement, la santé et l’alimentation des étudiants, est historiquement pilotée depuis N’Djamena.

Le ministre démissionnaire souhaitait transférer cette gestion aux régions en y impliquant les acteurs économiques locaux. Ce projet, pourtant scellé par un décret en juillet 2025, a été brutalement annulé il y a quelques jours par le cabinet de la présidence. Ce désaveu direct a été perçu par Tom Erdimi comme une entrave insurmontable à sa mission de modernisation du système éducatif.

Le parcours singulier d’un ancien chef rebelle devenu ministre

Le départ de Tom Erdimi n’est pas un événement politique ordinaire en raison de son profil atypique. Cofondateur de l’Union des forces de la résistance (UFR), l’un des mouvements rebelles les plus puissants du pays, il avait longtemps vécu en exil et connu la prison en Égypte.

Son retour au pays et son entrée au gouvernement en octobre 2022 avaient été perçus comme un symbole fort du processus de réconciliation nationale entamé à Doha. En intégrant la transition, il troquait le treillis pour le costume de ministre d’État, devenant un pilier des politiques de formation professionnelle et de recherche scientifique au Tchad.

Une démission qui interroge sur la cohésion de l’exécutif

Ce retrait volontaire d’un portefeuille aussi stratégique que l’Enseignement supérieur laisse un vide important. Le ministère concerné gère des dossiers sensibles liés à la jeunesse et aux infrastructures académiques, souvent au cœur des tensions sociales. En quittant ses fonctions suite à l’abandon de sa réforme, Tom Erdimi souligne les difficultés de mise en œuvre de politiques de rupture au sein de l’appareil d’État actuel.

Maceo Ouitona
