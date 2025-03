Tchad : Mahamat Idriss Déby Itno finalise la composition du premier Sénat

Le président tchadien Mahamat Idriss Déby Itno a complété la composition du premier Sénat du pays en nommant 23 personnalités. Cette décision fait suite aux élections du 25 février dernier qui avaient permis d’élire 46 sénateurs, majoritairement issus du parti au pouvoir.

Mahamat Idriss Déby a finalisé la formation du premier Sénat du Tchad en désignant par décret 23 nouvelles personnalités. Une mesure qui intervient après les élections du 25 février, au cours desquelles 46 sénateurs ont été élus, dont la majorité provient du parti au pouvoir, le Mouvement patriotique du salut (MPS). Cette nomination marque une étape essentielle dans la mise en place de cette nouvelle institution.

Une domination du MPS au Sénat

Quelques heures avant l’annonce des nominations, le Conseil constitutionnel avait proclamé les résultats définitifs des élections sénatoriales. Celles-ci confirmaient la large victoire du MPS qui s’est accaparé 43 des 46 sièges disputés. L’opposition n’a obtenu que deux représentants : un du Rassemblement national des démocrates tchadiens-Le Réveil (RNDT-Le Réveil) et un autre de l’Union pour le renouveau et la démocratie (URD). Avec la nomination des 23 nouveaux sénateurs, l’Assemblée haute du Tchad prend sa forme définitive.

Des figures politiques et des femmes parmi les nommés

Parmi les personnalités désignées par Mahamat Idriss Déby Itno figurent des figures emblématiques de la politique tchadienne. Haroun Kabadi, ancien président de l’Assemblée nationale et du Conseil national de transition, a été retenu. L’ancien ministre des Affaires étrangères, Abdraman Koulamallah, ainsi que Djiddi Saleh Kedellaye, ex-directeur de l’Agence nationale de sécurité, font également partie des sénateurs désignés.

L’opposition trouve tout de même une place au sein de cette nouvelle institution. Me Bongoro Théophile, président du Parti pour le rassemblement et l’équilibre du Tchad (PRET), ainsi que Lydie Beassemda du Parti pour la démocratie et l’indépendance (PDI) et Bourkou Louise Ngaradoumri y siègeront. Une avancée notable est la présence de huit femmes parmi les sénateurs nommés.

Une période déterminante pour la transition politique

Avec la finalisation de la composition du Sénat, le Tchad poursuit son processus de transition politique. Cette chambre haute, dont la mise en place résulte des réformes institutionnelles entreprises par Mahamat Idriss Déby Itno, jouera un rôle important dans l’équilibre des pouvoirs et l’élaboration des lois.