Mahamat Idriss Déby Itno fait ses adieux à l’ambassadeur américain

Le président tchadien Mahamat Idriss Déby Itno a accordé une audience d’adieu à l’ambassadeur des États-Unis, Alexander Laskaris. Celle-ci marque la fin de sa mission diplomatique à N’Djamena.

Cette rencontre a permis de faire le point sur les relations entre les deux pays. Le dialogue a alterné entre renforcement de la coopération et périodes de tensions diplomatiques

Un diplomate engagé et proche des Tchadiens

En poste depuis août 2022, Alexander Laskaris s’est distingué par son activisme sur le terrain et sa proximité avec les populations tchadiennes. Lors de cette audience d’adieu, Mahamat Idriss Déby Itno a salué son engagement et son rôle dans la consolidation des relations bilatérales entre le Tchad et les États-Unis. Le président tchadien a également mis en avant la diversité des domaines de coopération développés durant le mandat du diplomate américain.

Une mission marquée par des tensions diplomatiques

Malgré un bilan positif en matière de coopération, la mission d’Alexander Laskaris n’a pas été exempte de tensions. Deux points de friction ont notamment émergé au cours de son mandat : l’absence de félicitations officielles de Washington à Mahamat Idriss Déby Itno suite à son élection, et le plaidoyer de l’ambassadeur en faveur des droits des homosexuels, un sujet hautement sensible au Tchad. Ces différences ont jeté une ombre sur les relations bilatérales, malgré les efforts consentis de part et d’autre pour maintenir une dynamique de coopération constructive.

Un avenir incertain pour les relations Tchad-États-Unis

Alors que le mandat d’Alexander Laskaris prend fin, l’avenir des relations entre N’Djamena et Washington reste en suspens. La nomination d’un nouveau représentant américain sera déterminante pour la poursuite du dialogue et la consolidation des liens entre les deux pays. Ce départ intervient dans un contexte où le Tchad joue un rôle stratégique en matière de sécurité régionale et de stabilité en Afrique centrale.