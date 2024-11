Tchad : libération de Russes liés à Wagner après 2 mois

Trois citoyens russes et un Biélorusse, arrêtés en septembre dernier à N’Djamena, ont été libérés les 15 et 16 novembre. Parmi eux, Maksim Shugaley, un personnage controversé. Il est connu pour ses liens avec le groupe paramilitaire russe Wagner et est sous sanctions européennes.

Cette libération, annoncée sans explications par l’ambassade de Russie au Tchad, marque la fin d’une captivité entourée de silence officiel.

Qui sont les détenus ?

Maksim Shugaley, sociologue autoproclamé et figure de l’influence politique russe en Afrique, a déjà fait les gros titres par son arrestation en Libye en 2019 pour ingérence électorale. Il était accompagné de deux autres Russes, Samer Hasan Ali Soueïfan et EI Tsarev, ainsi que du Biélorusse A. Dzenisevich. Leur présence au Tchad, notamment pour l’inauguration d’un centre culturel russe, interroge dans un contexte de tensions géopolitiques croissantes dans la région.

Arrestations inattendues dans un contexte géopolitique tendu

Ces interpellations ont surpris, Moscou et N’Djamena qui ont récemment renforcé leurs relations, notamment par un accord de coopération militaire. Le Tchad, entouré de pays où opèrent des forces paramilitaires russes issues de Wagner, semble jouer un rôle stratégique dans la reconfiguration des influences étrangères au Sahel.

Silence des autorités tchadiennes

Les autorités tchadiennes n’ont fourni aucun détail sur les raisons des arrestations ni sur les circonstances de la libération. Selon des sources locales, les services secrets tchadiens (ANSE) seraient à l’origine de ces détentions. Parallèlement, d’autres figures politiques locales, comme Robert Gam du Parti socialiste sans frontières, restent détenues dans des conditions opaques.

Une libération qui soulève des questions

Le retour des quatre hommes à Moscou n’a pas apaisé les interrogatoires. Les proches de Shugaley ont exprimé leur soulagement sur Telegram, tout en laissant entrevoir des hypothèses inquiétantes sur les motivations tchadiennes et une potentielle réponse russe. Ces événements ont retenu des enjeux plus larges, où le Tchad, fragilisé politiquement, se trouve au cœur d’un échiquier international en pleine recomposition.