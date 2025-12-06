Tchad : Internet au chevet de 1,5 million de réfugiés

Le Tchad mise sur la connectivité numérique pour améliorer la vie des 1,5 million de réfugiés qu’il accueille. Internet devient pour ce pays un véritable outil humanitaire. Une stratégie ambitieuse qui vise à briser l’isolement, renforcer la résilience et créer un modèle africain de solidarité digitale.

Le Tchad, qui fait face à une crise humanitaire majeure en accueillant plus de 1,5 million de réfugiés, principalement en provenance du Soudan, a dévoilé une stratégie audacieuse pour briser l’isolement de ces populations par le biais de la connectivité numérique. Les autorités tchadiennes ambitionnent d’utiliser les technologies pour améliorer les conditions de vie, la résilience et l’intégration des personnes déplacées.

La digitalisation comme impératif humanitaire

Le ministre tchadien des Télécommunications et de l’Économie numérique, Dr Boukar Michel, a présenté les contours de ce vaste plan lors d’une visioconférence avec l’Union internationale des télécommunications (UIT), le Haut commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR) et le Système des Nations unies.

Pour le gouvernement tchadien, l’enjeu n’est plus seulement d’ordre infrastructurel, mais fondamentalement humanitaire. La connectivité est désormais perçue comme un besoin essentiel pour les réfugiés. Elle leur permet de communiquer avec leurs familles et leurs proches, souvent dispersés, d’accéder à l’information, à l’éducation pour poursuivre des apprentissages et de développer des activités économiques de base.

Un plan global pour renforcer les zones vulnérables

La stratégie mise en place cherche à renforcer la connectivité dans les zones les plus vulnérables, en particulier autour des camps de réfugiés, où l’accès au numérique reste souvent précaire. Le plan repose sur une approche cohérente qui combine amélioration du réseau télécom, déploiement d’énergies alternatives et développement de services essentiels. Les autorités travaillent ainsi à densifier la couverture télécom afin d’offrir un accès fiable, même minimal, aux populations déplacées.

Dans ces territoires où l’électricité manque ou demeure instable, des systèmes solaires sont progressivement installés pour alimenter les infrastructures numériques et garantir un fonctionnement continu des équipements. Parallèlement, l’accès aux services de communication de base est élargi afin de faciliter les échanges, soutenir les démarches administratives et permettre aux familles de maintenir un lien avec l’extérieur.

Cette stratégie inclut également l’aménagement d’espaces numériques dédiés à l’apprentissage, pensés comme des lieux où les personnes déracinées peuvent se former, acquérir des compétences et retrouver une forme d’autonomie. L’ensemble de ces actions contribue à offrir aux réfugiés des outils concrets pour communiquer, apprendre et se projeter, faisant de la digitalisation un véritable rempart contre l’isolement.

Appel à la solidarité pour un modèle africain

Le Tchad, déjà salué pour son hospitalité malgré des ressources limitées, ambitionne d’ériger le pays en modèle de solidarité numérique sur le continent africain. Le Ministre Boukar Michel a ainsi lancé un appel aux partenaires internationaux pour un soutien accru et renforcé afin de mener à bien ces initiatives.