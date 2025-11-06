Tchad Connexion 2030 : Le pays cherche 30 milliards de dollars pour son décollage économique

Le Tchad lance une ambitieuse offensive diplomatique pour financer son plan de développement 2024-2030. À travers la table ronde « Tchad Connexion 2030 », prévue à Abou Dhabi, le pays espère mobiliser 30 milliards de dollars pour moderniser ses infrastructures et relancer son économie. Un pari stratégique pour ancrer durablement le Tchad sur la carte des investisseurs mondiaux.

Le Tchad intensifie sa diplomatie économique en vue d’une table ronde stratégique prévue les 10 et 11 novembre aux Émirats arabes unis. Dénommée « Tchad Connexion 2030 », cette rencontre vise à mobiliser des financements massifs pour son Plan national de développement (PND) 2024-2030, avec une vision ambitieuse de 30 milliards de dollars pour transformer le pays.

Une table ronde pour un « tournant décisif »

L’événement, qui se tiendra à Abou Dhabi, s’annonce comme une plateforme majeure pour le gouvernement tchadien. Il sera officiellement lancé lors du Forum sur le commerce et l’investissement Émirats arabes unis-Tchad. L’objectif est clair : faire du Tchad un pays « connecté, compétitif et durable » en se positionnant au carrefour de l’Afrique et du Golfe.

Le ministre tchadien des Finances, du Budget, de l’Économie et du Plan, Tahir Hamid Nguilin, qui préside le comité d’organisation, a qualifié cette table ronde de « tournant décisif » pour la mise en œuvre du PND 2024-2030. La rencontre réunira des dirigeants gouvernementaux, des investisseurs et des acteurs économiques clés des deux pays.

Mobilisation internationale avant l’échéance

Afin d’assurer le succès de l’opération, les autorités tchadiennes multiplient les initiatives de promotion à travers le monde. La plus récente s’est déroulée à Istanbul, en Turquie, en marge de la 41ᵉ Session ministérielle du Comité permanent pour la coopération économique et commerciale (COMCEC) de l’Organisation de la coopération islamique (OCI), qui s’est tenue du 1ᵉʳ au 4 novembre 2025.

L’Ambassadeur du Tchad en Turquie, Adoum Dangaï Nokour Guet, y a présenté le projet, invitant officiellement les pays membres de l’OCI et les partenaires à contribuer activement à cette vision. Cette démarche illustre la stratégie du Tchad de saisir toute opportunité internationale pour promouvoir ses ambitions de développement.

Les partenaires au développement sont attendus

L’événement d’Abou Dhabi verra également la participation des principales institutions multilatérales de développement qui accompagnent traditionnellement les réformes du pays. La Banque africaine de développement (BAD), la BADEA (Banque arabe pour le développement économique en Afrique) et la Banque mondiale sont notamment attendues.

Ces institutions collaboreront avec le ministère tchadien des Finances pour faire progresser les réformes structurelles et financer les projets d’infrastructures phares à travers le pays. La réussite de « Tchad Connexion 2030 » est considérée comme essentielle pour débloquer les fonds nécessaires à la transformation économique du pays au cours des prochaines années.