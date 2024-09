Tanjazz souffle ses 22 bougies

Le Festival Tanjazz s’est imposé comme un événement majeur au Maroc depuis sa création en 2000. Conçu à l’origine pour promouvoir le jazz et ses multiples variantes, ce festival a su évoluer au fil des ans, tout en gardant son essence artistique et culturelle intacte. Né d’une idée de Philippe Lorin, un amoureux de Tanger et du jazz, l’événement a très vite trouvé son public, séduisant aussi bien les Tangérois que les visiteurs internationaux.

Durant ses premières années, Tanjazz s’est concentré sur une programmation axée essentiellement sur le jazz pur, invitant des artistes renommés de la scène internationale comme Ray Lema, Rhoda Scott ou encore Archie Shepp. Mais au fur et à mesure de son développement, le festival s’est ouvert à des sonorités plus larges, fusionnant jazz, musiques du monde et influences locales. Cette évolution a permis d’attirer un public encore plus diversifié, tout en offrant aux artistes marocains une plateforme unique pour se produire aux côtés de figures légendaires du jazz mondial.

Un mélange de traditions

L’une des particularités de Tanjazz est sa capacité à marier les genres et à transcender les frontières musicales. En intégrant des influences marocaines, andalouses et africaines, le festival crée une véritable mosaïque sonore, à l’image de la ville cosmopolite qui l’accueille. Tanger, avec son histoire riche et ses inspirations culturelles multiples, constitue le cadre parfait pour un tel événement.

Le festival a également su se renouveler au fil des années, en élargissant son offre avec des concerts gratuits en plein air, des masterclasses, et des activités culturelles diverses, attirant ainsi non seulement les amateurs de jazz mais aussi des familles et des curieux souhaitant découvrir une nouvelle facette de la musique. Tanjazz est devenu, au-delà de la musique, un symbole de diversité culturelle et de rassemblement artistique.