Tanger s’embrase au rythme du Festival des Plages

La cité du Détroit vibre actuellement au son des rythmes enivrants et des couleurs éclatantes du Festival des Plages. Cette manifestation culturelle majeure, qui célèbre sa 20ème édition cette année, transforme la ville en une véritable oasis de divertissement et de créativité depuis le 13 juillet, et ce jusqu’au 21 août.

Dès les premières lueurs du jour, les plages de Tanger s’animent. Familles, amis et touristes se mêlent dans une symphonie de rires et d’exclamations joyeuses. « C’est la première fois que je participe au festival, et je suis émerveillée par la diversité des activités proposées« , confie Amina, une jeune mère de famille.

Le programme, riche et varié, offre un éventail d’animations pour tous les âges :

Concerts en plein air

Spectacles de danse

Ateliers créatifs pour enfants

Jeux et animations interactives

Espaces dédiés à la gastronomie locale

La scène musicale, cœur battant du festival

Au cœur de l’événement, la musique règne en maître. Mehdi Merroume, étoile montante de la scène marocaine et local de l’étape, captive les foules avec ses performances envoûtantes. « C’est une opportunité incroyable de se produire devant un public aussi enthousiaste« , déclare l’artiste, visiblement ému.

Le festival se distingue par sa programmation éclectique, mêlant habilement traditions et modernité. Des mélodies ancestrales aux rythmes contemporains, chaque note célèbre la richesse du patrimoine musical marocain.

Un tremplin pour les jeunes talents et un impact positif pour la ville

Au-delà des têtes d’affiche, le Festival des Plages joue un rôle crucial dans l’émergence de nouveaux talents. Karim, jeune chanteur de 22 ans, témoigne : « Grâce au festival, j’ai pu me produire devant des milliers de personnes. C’est un rêve qui devient réalité. »

L’effervescence culturelle se traduit également par des retombées économiques substantielles pour la ville. Hassan, propriétaire d’un restaurant sur la corniche, ne cache pas sa satisfaction : « Depuis le début du festival, notre chiffre d’affaires a doublé. C’est une bouffée d’oxygène pour tous les commerçants de la région. »

À l’heure où le soleil se couche sur la baie de Tanger, une chose est certaine : le Festival des Plages a encore de beaux jours devant lui, promettant aux festivaliers des souvenirs inoubliables et une célébration toujours plus vibrante de la culture marocaine. Le Festival des Plages se poursuit jusqu’au 21 août,