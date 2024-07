Sutura veut briser les tabous et autonomiser les femmes maliennes à travers des serviettes hygiéniques réutilisables

Dans les rues animées de Bamako, au Mali, deux jeunes femmes, Awa et Adam Drabo, mènent une révolution discrète mais puissante. Leur entreprise, Sutura (2AD), s’attaque à un problème qui touche des millions de femmes et de filles dans le monde entier : l’accès à des produits d’hygiène menstruelle sûrs et abordables.

Fondée en 2019, Sutura propose des serviettes hygiéniques réutilisables comme alternative aux serviettes jetables, souvent inaccessibles ou nocives pour l’environnement. Le nom « Sutura » signifie « intimité et discrétion » en bambara, langue nationale du Mali, reflétant l’engagement de l’entreprise à briser les tabous autour des menstruations et à créer un dialogue ouvert sur la santé reproductive. Mais pour cela il leur faut lutter contre les tabous et les préjugés, mais aussi être financé.

Un parcours entrepreneurial inspiré

Motivées par un désir profond d’améliorer la vie des femmes dans leur communauté, Awa et Adam ont puisé leur inspiration dans leurs expériences personnelles. Ayant observé les difficultés rencontrées par les jeunes filles pour gérer leurs règles sans accès adéquat à des protections hygiéniques, elles ont décidé de prendre les choses en main.

Nous avons réalisé que de nombreuses jeunes femmes arrêtaient d’aller à l’école et n’étaient pas éduquées parce qu’elles n’avaient pas de protection menstruelle. Il était donc important pour nous d’apporter ce type de produit dans notre pays

Au-delà de la production et de la vente de serviettes hygiéniques réutilisables, Sutura s’engage activement dans la sensibilisation et l’éducation. L’entreprise mène des actions dans les écoles et les zones de conflit du pays, fournissant des informations essentielles sur la menstruation et la santé reproductive aux femmes et aux filles qui en ont le plus besoin.

Impact positif et une reconnaissance internationale

L’engagement de Sutura a été reconnu au niveau international. L’entreprise a participé à la Journée internationale de l’hygiène menstruelle organisée par les Nations Unies, sensibilisant à l’échelle mondiale au manque d’accès à l’éducation sanitaire et aux produits hygiéniques pour les femmes.

En 2022, Sutura a reçu un coup de pouce important grâce à I&P Accélération au Sahel, un programme financé par l’Union Européenne et mis en œuvre par Zira Capital au Mali. Ce soutien a permis à l’entreprise d’obtenir un prêt de 60 000 euros sur deux ans, ainsi qu’un accompagnement technique précieux.

Un avenir prometteur

Grâce à l’appui d’I&P et de Zira Capital, Sutura a connu une croissance fulgurante, doublant ses ventes depuis le financement. L’entreprise envisage d’étendre sa production, de remonter la filière et, d’ici dix ans, d’exporter ses produits vers d’autres pays africains, avec pour objectif ultime de rendre les serviettes Sutura accessibles à toutes les femmes du continent.

En brisant les tabous et en promouvant l’accès à des produits d’hygiène menstruelle sûrs et abordables, Awa et Adam Drabo contribuent à l’autonomisation des femmes et des filles au Mali et ouvrent la voie à un avenir plus sain et plus équitable pour toutes.

Historique et contexte

La problématique de l’accès aux produits d’hygiène menstruelle est un défi mondial majeur, souvent exacerbé dans les pays en développement. Au Mali, comme dans de nombreux autres pays africains, les produits hygiéniques jetables sont souvent hors de portée financière pour une grande partie de la population. En conséquence, de nombreuses filles et femmes utilisent des alternatives non hygiéniques, comme des chiffons ou du papier, augmentant ainsi les risques d’infections et autres problèmes de santé.

En outre, les tabous culturels et le manque d’éducation sur la menstruation perpétuent la stigmatisation et le silence autour de ce sujet, empêchant de nombreuses femmes et filles d’obtenir l’information et les ressources dont elles ont besoin. La création de Sutura par Awa et Adam Drabo s’inscrit dans un mouvement mondial visant à autonomiser les femmes en leur fournissant non seulement des produits d’hygiène sûrs et abordables, mais aussi en éduquant les communautés pour normaliser les discussions sur la santé menstruelle