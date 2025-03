Starlink déploie ses services internet au Niger : une révolution pour la connectivité nationale

Le Niger franchit une étape décisive dans sa transition numérique avec l’arrivée des services Internet par satellite de Starlink. Le lancement de ces nouveaux services ouvre de nouvelles perspectives pour la connectivité des populations et des entreprises sur l’ensemble du territoire national.

L’annonce a été faite, le mercredi 13 mars par le ministre de la Communication, des Postes et de l’Économie numérique, Sidi Mohamed Raliou : « J’ai le plaisir de porter à la connaissance du public que les services Internet de Starlink sont officiellement lancés et disponibles au Niger à partir de ce jour, 13 mars 2025 », a-t-il déclaré.

Un accès à Internet renforcé et un cadre réglementaire strict

Avec l’entrée en service de Starlink, le Niger pourrait voir une nette amélioration de l’accès à Internet, en particulier dans les zones rurales et reculées jusqu’alors mal desservies par les infrastructures terrestres. Ce service de la société d’Elon Musk, qui repose sur une constellation de satellites en orbite basse, promet une connexion rapide et stable, réduisant ainsi la fracture numérique dans le pays. Selon le ministre Sidi Mohamed Raliou, les kits Starlink, destinés à un usage résidentiel et professionnel, sont désormais disponibles à l’achat en ligne et auprès de vendeurs agréés sur le territoire nigérien.

Tout en saluant cette avancée technologique, le gouvernement nigérien rappelle que l’utilisation des services Starlink est soumise à une réglementation précise. « Conformément à la législation en vigueur, ces services sont strictement réservés à un usage personnel ou professionnel par le seul client disposant du kit Starlink », a précisé le ministre. Il a également mis en garde les utilisateurs contre toute utilisation abusive de leur connexion, rappelant leur responsabilité quant à son usage et éventuel partage, en conformité avec la réglementation en place.

Un bouleversement pour le secteur des télécommunications ?

L’implantation de Starlink au Niger pourrait avoir des conséquences significatives sur le marché des télécommunications. Alors que les fournisseurs d’accès Internet locaux peinent à offrir une couverture optimale, l’offre de Starlink pourrait redistribuer les cartes en proposant une alternative performante aux solutions traditionnelles. Toutefois, des questions demeurent sur l’accessibilité financière de ces services pour la majorité des Nigériens. Le coût des kits et des abonnements sera un facteur déterminant pour mesurer l’impact réel de cette innovation sur la population.

Avec ce déploiement, le Niger fait un pas important vers l’amélioration de son infrastructure numérique, ouvrant la voie à de nouvelles opportunités économiques et éducatives. Reste à voir si cette initiative tiendra ses promesses en termes de couverture et d’accessibilité pour tous les Nigériens.