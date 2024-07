Stanley Tshabalala : L’Afrique du Sud pleure l’icône du football surnommée « Screamer »

L’Afrique du Sud rend hommage à Stanley Tshabalala, légende du football surnommée « Screamer », décédé à l’âge de 75 ans.

Le monde du football sud-africain est en deuil suite au décès de Stanley Tshabalala, affectueusement surnommé « Screamer ». L’ancien entraîneur emblématique des Bafana Bafana est décédé ce jeudi à l’âge de 75 ans. Sa mort, survenue à l’hôpital, a été confirmée par les Orlando Pirates, un club avec lequel il avait des liens profonds et durables.

Un parcours éclectique et rempli d’honneurs

Stanley Tshabalala a marqué l’histoire du football en Afrique du Sud non seulement comme joueur et entraîneur, mais aussi comme administrateur influent. Sa carrière est une véritable mosaïque de réalisations. Après avoir commencé dans le sport en tant que boxeur, il est rapidement passé au football, un domaine où il a excellé et laissé une empreinte indélébile. Ses talents ne se limitaient pas au terrain de jeu ; il était également connu pour sa vision et son leadership, contribuant de manière significative au développement du football sud-africain.

Les Kaizer Chiefs et les Mamelodi Sundowns : deux piliers de sa carrière

En tant que membre fondateur des Kaizer Chiefs, Stanley Tshabalala a joué un rôle crucial dans la formation et le succès de ce club légendaire. Il a également dirigé les Mamelodi Sundowns, un autre club prestigieux, renforçant sa réputation d’entraîneur respecté et visionnaire. Ses contributions ont transcendé les frontières du football, influençant des générations de joueurs et d’entraîneurs.

Une fin tragique

Malheureusement, la vie de Stanley Tshabalala a pris une tournure tragique en mars de cette année lorsqu’il a été victime d’une fusillade. Il a succombé aux blessures subies lors de cet incident, laissant derrière lui une communauté sportive en deuil et un héritage qui sera célébré pendant de nombreuses années.

Un héritage immortel

La perte de Stanley Tshabalala est ressentie bien au-delà des terrains de football. Ses contributions à la culture sportive et son impact sur la vie de nombreux jeunes athlètes sont incommensurables. « En tant que personne qui a introduit la marque de football, du cirage de chaussures et du piano, l’héritage, la vie et la mémoire de Screamer seront célébrés au-delà de la fraternité du football« , ont déclaré les Mamelodi Sundowns dans un communiqué émouvant.

Une figure aimée et respectée

« Screamer » Tshabalala était non seulement respecté pour ses compétences et son dévouement, mais aussi aimé pour sa personnalité joviale et son esprit indomptable. Sa passion pour le sport et sa détermination à inspirer les autres ont fait de lui une figure légendaire et une source d’inspiration pour de nombreux jeunes sportifs.