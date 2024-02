Nigeria – Afrique du Sud : Un duel stratégique en Demi-finale de la CAN 2023

Mercredi 7 février 2024, à 18h00 heure locale, le stade stade de la Paix à Bouaké vibrera au rythme du choc des titans entre le Nigeria et l’Afrique du Sud. Ces deux puissances du football africain se disputent une place en finale de la Coupe d’Afrique des Nations. Cette confrontation, très attendue, promet d’être un spectacle haut en couleur.

Le Nigeria, triple vainqueur de la compétition en 1980, 1994 et 2013, est toujours considéré comme une force dominante du football continental. Les Super Eagles ont démontré leur efficacité tout au long du tournoi. Avec seulement un but encaissé en quatre rencontres, ils ont fait preuve d’une remarquable solidité défensive, même si en attaque, avec un but marqué à chaque match, c’est un peu le service minimum…

Pourtant, sur le papier, le Nigeria dispose d’une attaque percutante orchestrée par Victor Osimhen. Mais leur chemin jusqu’à la demi-finale a été marqué par une maîtrise et une assurance qui les positionnent comme des prétendants sérieux au titre.

L’Afrique du Sud, de son côté, a surpris plus d’un observateur en se frayant un chemin jusqu’au dernier carré. En éliminant notamment le Maroc, pourtant auréolé de son récent parcours en Coupe du monde. Les Bafana Bafana ont prouvé que leur esprit d’équipe et leur pugnacité étaient leurs plus grandes armes. Emmenés par un Ronwen Williams impérial dans les buts, qui a sauvé son équipe en arrêtant 4 tirs au but face à la surprenante équipe du Cap-Vert, ils ont su faire preuve d’une résilience et d’une solidarité exemplaires.

Bien que le Nigeria soit favori pour cette rencontre, l’Afrique du Sud a déjà démontré qu’elle était capable de renverser les pronostics. Et l’absence possible de Victor Osimhen, gêné par une douleur abdominale, renforce les chances sud-africaines.

Members of the team traveled from Abidjan to Bouaké today via a 10pm Air Cote D’Ivoire flight. Osimhen did not however make the trip as a result of an abdominal discomfort. Team medics confirmed that he has been placed under close watch with a member of the medical team staying… pic.twitter.com/G39LqaKcVA

— Super Eagles (@NGSuperEagles) February 5, 2024