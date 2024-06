Sosh cible la diaspora africaine avec un forfait mobile incluant internet et appels vers l’Afrique

Sosh, l’opérateur low-cost d’Orange, lance le Forfait 140 Go Extra, une offre mobile taillée sur mesure pour les personnes d’origine africaine. Ce forfait sans engagement, disponible pour 20,99 €/mois, propose plusieurs avantages pour rester connecté avec ses proches en Afrique et naviguer sur internet à moindre coût.

Le Forfait 140 Go Extra lancé par Sosh affiche clairement son ambition : séduire la diaspora africaine en France. Le forfait comprend des inclusions spécifiques qui permettent de réaliser des économies importantes sur les appels et la data mobile lorsqu’on est en Afrique ou qu’on communique avec des proches sur le continent. En effet, les tarifs des appels traditionnels vers l’Afrique peuvent être élevés, variant généralement entre 0,55 € et 1,55 € la minute selon les opérateurs. Les forfaits avec appels illimités vers l’Afrique sont souvent plus onéreux, dépassant les 20 €/mois.

Un forfait complet pour rester connecté

Ce forfait s’adresse donc à ceux qui souhaitent un forfait complet et économique pour rester connectés en France, en Europe et en Afrique. Le Forfait 140 Go Extra peut être une alternative intéressante aux cartes prépayées et aux appels via des applications comme Skype ou WhatsApp, qui peuvent s’avérer moins pratiques ou moins avantageuses en termes de coût, surtout pour une utilisation régulière.

La position d’Orange en Afrique

Orange, maison mère de Sosh, est un acteur majeur de la téléphonie sur le continent africain. Présente dans de nombreux pays, l’entreprise y développe ses services de téléphonie mobile et internet, contribuant ainsi à la réduction de la fracture numérique. Mais il lui est aussi souvent reproché de proposer des tarifs trop élevés, profitant de la faible concurrence. Orange propose une gamme variée de services adaptés aux besoins locaux, allant de la téléphonie mobile aux services financiers mobiles comme Orange Money.

Sa position dominante lui permet de jouer un rôle clé dans l’amélioration de la connectivité en Afrique, facilitant les communications et les échanges entre la France et le continent africain.