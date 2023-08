WhatsApp, ces iPhone, Samsung et Huawei « bannis » par l’application !

À compter du 1er septembre, une cinquantaine de téléphones portables ne seront plus compatibles avec WhatsApp. De nouvelles mises à jour prises en compte par l’application rendront certains téléphones obsolètes.

De nombreux téléphones fonctionnant sous Android 4.0.1 ou iOS 12 ou une version antérieure ne seront plus compatibles avec WhatsApp. La mesure, qui intervient dans deux jours, a été annoncée par les développeurs de l’application de messagerie instantanée. Parmi ces téléphones, les Samsung Galaxy S3 Mini, les iPhone SE (version 2016), 6S et 6S Plus.

Dans cette liste figurent aussi les Huawei Ascend G74, Mate ou Dz. WhatsApp a justifié la mise en place de cette mesure qui va contraindre beaucoup d’utilisateur. Les smartphones deviennent obsolètes en raison d’une capacité de stockage insuffisante. Est aussi concerné un matériel électronique dépassé et qui n’est pas en mesure de supporter les mises à jour de l’application. « Nous prenons en charge iOS à partir de la version 12, mais nous vous recommandons d’utiliser la dernière version disponible », a expliqué WhatsApp.

Utiliser la dernière version iOS disponible

L’application ne laisse pas ses utilisateurs sans solution. Elle donne des pistes pour en savoir plus sur la manière dont nous choisissons les systèmes d’exploitation à prendre en charge. Mais aussi sur la marche à suivre si le vôtre n’est plus pris en charge ». Non sans donner des orientations à ses milliards d’utilisateurs. Pour bénéficier d’une expérience optimale en utilisant WhatsApp sur iOS :

Utilisez la version d’iOS la plus récente : nous vous recommandons d’utiliser la version d’iOS la plus récente disponible pour votre téléphone. Veuillez consulter le site de l’assistance d’Apple pour en savoir plus sur la mise à jour logicielle de votre iPhone.

N’utilisez pas d’appareils déverrouillés ou débridés : nous ne limitons pas explicitement l’utilisation d’appareils débridés ou déverrouillés. Cependant, étant donné que ce type de modification peut affecter les fonctionnalités de votre appareil, nous ne pouvons pas fournir d’assistance aux utilisateurs ayant des versions modifiées du système d’exploitation de l’iPhone.

Votre téléphone doit être capable de recevoir des SMS ou des appels : pour configurer correctement un nouveau compte WhatsApp, votre téléphone doit être capable de recevoir des SMS ou des appels lors du processus de vérification. Nous ne prenons pas en charge la configuration de nouveaux comptes sur les appareils utilisant uniquement le Wi-Fi.

Pour rester dans la course aux dernières avancées technologiques, nous cessons régulièrement de prendre en charge les anciens systèmes d’exploitation pour consacrer nos ressources à la prise en charge des systèmes les plus récents.

« Si nous cessons de prendre en charge votre système d’exploitation, vous en serez informé(e) et il vous sera rappelé à plusieurs reprises de mettre votre appareil à niveau pour continuer à utiliser WhatsApp. Nous mettrons aussi cette page à jour régulièrement pour nous assurer que la dernière version d’iOS prise en charge y figure », détaille l’application.