Soolking : L’étoile du rap Français aux racines Algériennes

Consacré comme l’artiste le plus diffusé sur YouTube France, en 2023, Soolking, le rappeur d’origine algérienne, continue de briller sur la scène musicale. Le 10 décembre 2023, ce phénomène a été récompensé pour son impact exceptionnel sur la plateforme, cumulant plus de 350 millions de vues. Ses titres phares, tels que « Dab », « Diarabi » et « Bandana », reflètent son talent et sa popularité incontestée.

Originaire d’Algérie, Soolking représente fièrement ses racines à travers sa musique. Commencé en 2014 avec son premier album « O’Solking », sa carrière a connu une ascension fulgurante. Avec quatre albums studio à son actif, tous certifiés disques de platine ou de diamant, Soolking s’est imposé comme une figure emblématique du rap français. Son style unique, mélangeant rap, raï et reggae, témoigne de ses influences algériennes, faisant de lui un pont culturel entre les deux rives de la Méditerranée.

🖥️ | YouTube dévoile le top 10 des clips de musique les plus vus sur YouTube en France en 2023 ! 1. Soolking ft. Gazo, ‘Casanova’

2. SDM, ‘Bolide Allemand’

3. Gaulois ft. Ninho, ‘Jolie’

4. Jul, ‘La faille’

5. Heuss L’Enfoiré ft. Gazo, ‘Saiyan’

6. Aya Nakamura, ‘Baby’

7.… pic.twitter.com/LLvcefDon7 — Booska-P (@booska_p) December 7, 2023

L’engagement de Soolking envers ses racines algériennes se manifeste également dans sa communication, comme ses échanges avec Numidia Lezoul. Mais aussi ses textes poignants et ses mélodies captivantes, qui résonnent avec un public diversifié. Sur YouTube, ses clips, visionnés des millions de fois en quelques jours, sont une vitrine de sa popularité en France et au-delà.

Les clés de son succès

Soolking doit son succès à plusieurs facteurs. En France, il jouit d’une grande popularité, ses titres étant régulièrement diffusés sur les ondes radiophoniques et télévisuelles. Ses clips, produits avec une grande qualité et tournés dans des décors exotiques, sont une fenêtre ouverte sur son univers artistique, enrichi par son héritage algérien.

Actif sur les réseaux sociaux avec près de 10 millions de followers sur Instagram, Soolking entretient un lien étroit avec sa communauté de fans. Il partage régulièrement des aperçus de ses projets futurs et interagit avec son public. Cette proximité contribue à renforcer sa présence en ligne et sa résonance auprès des jeunes auditeurs. Soolking est aussi engagé dans le soutien aux enfants malades. D’ailleurs il l’avait démontré en rendant le sourire à un petit algérien.

Un futur rayonnant

Soolking, toujours en quête de nouveaux sommets, prépare activement la sortie de son cinquième album studio, prévue pour 2024. Une tournée majeure est également annoncée. Son parcours est un exemple éclatant de réussite, mêlant talent, détermination et fierté de ses origines. Soolking est bien parti pour s’ériger en star internationale. Il porte haut les couleurs de l’Algérie et du rap français sur la scène mondiale.

A noter dans le classement la 6ème place de la toujours présente Aya Nakamura. Par contre, Ninho est absent de ce top 10.