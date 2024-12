Sommet tripartite à Luanda : une nouvelle étape dans la résolution du conflit en RDC

Depuis plusieurs mois, la région des Grands Lacs est secouée par des tensions récurrentes entre la République démocratique du Congo (RDC) et le Rwanda. Les affrontements entre les Forces armées de la RDC (FARDC) et le Mouvement du 23 mars (M23), soutenu par Kigali, ont provoqué une crise humanitaire d’envergure et des déplacements de population à grande échelle.

Face à cette situation, l’Angola s’est imposé comme un médiateur incontournable. Sous l’impulsion du président João Lourenço, Luanda a multiplié les initiatives pour tenter de rapprocher les deux parties belligérantes. Les efforts de médiation angolais ont porté leurs fruits. En novembre dernier, la RDC et le Rwanda ont signé un « Concept d’opérations » (CONOPS), un document stratégique qui fixe les modalités de désengagement des forces armées rwandaises du territoire congolais et de lutte contre les Forces démocratiques de libération du Rwanda (FDLR). Ce document constitue une avancée importante dans le processus de paix.

Un sommet décisif à Luanda

Pour concrétiser les engagements pris dans le cadre du CONOPS, un sommet tripartite réunissant les Présidents angolais, congolais et rwandais se tiendra à Luanda, le 15 décembre. Cette rencontre au plus haut niveau est l’occasion de faire le point sur la mise en œuvre des accords et de définir les prochaines étapes. Les enjeux de ce sommet sont multiples. Il s’agit tout d’abord de s’assurer du respect des engagements pris par les parties belligérantes, notamment en ce qui concerne le retrait des forces rwandaises du territoire congolais et la lutte contre les FDLR.

Il s’agit également de renforcer la confiance entre les deux pays et de jeter les bases d’une coopération régionale durable. La résolution du conflit dans l’Est de la RDC est un défi de taille. Les causes profondes de cette crise sont multiples et complexes : rivalités historiques, enjeux économiques, contrôle des ressources naturelles, entre autres. Le conflit dans l’Est de la RDC a eu des conséquences humanitaires désastreuses. Des millions de personnes ont été déplacées, des villages entiers ont été détruits et les infrastructures ont été endommagées.