Les autorités rwandaises ont réitéré leur intention de se défendre contre les « menaces » de la République Démocratique du Congo, affirmant que la RDC possède « tous les moyens de désamorcer la situation si elle le souhaite ».

Cette déclaration fait suite à la publication d’un nouveau rapport des experts de l’ONU sur la RDC, accusant le Rwanda de soutenir les rebelles du M23. La porte-parole du gouvernement rwandais, Yollande Makolo, a accusé le Président congolais Félix Tshisekedi de « déclarer publiquement que son ennemi est le Président Kagame et le gouvernement rwandais » et d’avoir « menacé à plusieurs reprises de déclarer la guerre au Rwanda ».

Le Rwanda « prend ces menaces très au sérieux »

Makolo a également souligné que la RDC « finance et combat aux côtés de la milice génocidaire FDLR » et d’autres groupes armés, ce qui, selon elle, constitue une menace pour la sécurité du Rwanda. Le Rwanda a toujours nié tout soutien au M23 et accuse en retour la RDC de soutenir les FDLR, un groupe hutu extrémiste responsable du génocide de 1994 au Rwanda.

Malgré les tensions croissantes, Makolo a déclaré que le Rwanda « prend ces menaces très au sérieux » mais qu’il « continuera de se défendre » jusqu’à ce que la RDC prenne des mesures pour désamorcer la situation. La situation entre la RDC et le Rwanda reste volatile, avec des accusations mutuelles de soutien aux groupes rebelles armés. La communauté internationale a appelé les deux pays à dialoguer et à trouver une solution pacifique à leurs différends.

Aux origines des tensions entre deux voisins

Les tensions entre la République Démocratique du Congo et le Rwanda sont profondes et ancrées dans une histoire complexe et mouvementée. Les relations entre les deux pays ont été marquées par des périodes de coopération et de collaboration, mais aussi par de graves conflits et des accusations mutuelles.

Des migrations ancestrales de populations Banyarwanda vers l’est de la RDC ont créé des liens ethniques et culturels étroits entre les deux régions. Cependant, ces liens ont également été source de tensions et de conflits, notamment pour l’accès aux terres et aux ressources. Le génocide rwandais de 1994 a eu un impact profond et dévastateur sur la région, entraînant l’arrivée de millions de réfugiés rwandais en RDC.

Accusations mutuelles de soutiens aux rebelles

Ce contexte a exacerbé les tensions ethniques et politiques entre les deux pays. La RDC et le Rwanda se sont mutuellement accusés de soutenir des groupes armés rebelles opérant dans la région, notamment les rebelles hutus des Forces démocratiques de libération du Rwanda (FDLR) et les rebelles tutsi du Mouvement du 23 mars (M23). Le Rwanda a soutenu l’Alliance des forces démocratiques pour la libération du Congo-Zaïre (AFDL) de Laurent-Désiré Kabila dans sa lutte contre le régime de Mobutu Sese Seko.

Ce conflit a entraîné la mort de millions de personnes et a contribué à l’instabilité dans la région. Le Rwanda et l’Ouganda ont envahi la RDC pour soutenir des groupes rebelles et renverser le gouvernement de Kabila. Ce conflit, communément appelé Deuxième guerre du Congo (1998 – 2003) a impliqué plusieurs pays africains et a entraîné d’immenses souffrances humaines.

Efforts de paix et de rapprochement

Depuis la fin de la deuxième guerre du Congo, les relations entre la RDC et le Rwanda ont connu des périodes de calme relatif, mais des tensions persistent. Les accusations mutuelles de soutien aux groupes armés, les incursions transfrontalières et les discours hostiles des dirigeants des deux pays ont continué à alimenter les tensions.

Malgré les tensions persistantes, des efforts ont été entrepris pour normaliser les relations entre la RDC et le Rwanda. Des accords de paix ont été signés, des commissions conjointes ont été créées et des initiatives de coopération économique ont été lancées. Cependant, ces efforts ont souvent été fragilisés par des événements sur le terrain et par la résurgence des tensions politiques.