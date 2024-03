Sommet du GECF : Tebboune appelle à un avenir commun prometteur pour le gaz

Le 7ème Sommet des chefs d’État et de Gouvernement du Forum des pays exportateurs de gaz (GECF) s’est clôturé samedi à Alger sous la présidence du chef de l’État algérien, Abdelmadjid Tebboune.

Le Président Tebboune a réaffirmé l’engagement de l’Algérie à œuvrer avec les pays membres du GECF pour un avenir commun prometteur pour le gaz naturel. Il a souligné l’importance du dialogue et de la concertation entre les pays producteurs et consommateurs de gaz pour garantir la sécurité énergétique mondiale.

Une ressource essentielle pour le développement durable

Abdelmadjid Tebboune a également souligné le rôle essentiel du gaz naturel dans la réalisation du développement durable et la satisfaction des besoins mondiaux croissants en énergie. Il a appelé à l’élargissement du rôle du gaz naturel dans le développement durable et à son utilisation en tant que ressource propre aux côtés des énergies renouvelables.

Le Président Tebboune a appelé à renforcer le dialogue et la coopération entre les pays membres du GECF, d’une part, et entre les exportateurs et les importateurs, d’autre part, en vue de garantir les approvisionnements en gaz et la stabilité du marché mondial.

Adoption de la Déclaration d’Alger

Le 7ème Sommet du GECF s’est clôturé par l’adoption de la Déclaration d’Alger, qui réaffirme l’engagement des pays membres du GECF à coopérer pour garantir la sécurité énergétique mondiale et promouvoir l’utilisation durable du gaz naturel. L’une des grandes particularités de ce sommet a été l’officialisation de l’adhésion du Sénégal au boc des pays producteurs de gaz.

L’autre grosse satisfaction de ce 7ème Sommet du GECF, c’est la décision d’attribuer au marché gazier une cohérence et une prévisibilité lui permettant d’échapper aux aléas géopolitiques. Ce qui assure aux différents pays, producteurs comme consommateurs, une véritable sécurité. Laquelle va des revenus aux mécanismes d’approvisionnement.