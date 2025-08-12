Sommet des chefs d’État et de gouvernement de la SADC à Antananarivo

Franck Biyidi

Lecture 3 min.
SADC logo
SADC logo

Placé sous le thème « Promouvoir l’industrialisation, la transformation du système agricole et la transition énergétique pour une SADC résiliente », la Communauté de Développement de l’Afrique Australe (SADC) a convoqué son sommet des chefs d’État et de gouvernement ce 17 août 2025 au centre de conférence d’Ivato à Antananarivo, dans la République de Madagascar.

Pour Madagascar, ce sommet est un événement doublement historique. En effet, le pays a rejoint la SADC en août 2025, ce sera donc une première. Mais auss, au cours du sommet,  Andry Rajoelina, président de la République de Madagascar, assumera officiellement la présidence de la SADC – une première pour son pays – succédant au président Emmerson Dambudzo Mnangagwa de la République du Zimbabwe.

Si l’aspect historique rend la rencontre du 17 août particulièrement importante aux yeux des Malgaches, ce sommet s’inscrit dans un contexte politique tendu. Depuis plusieurs mois, deux anciens présidents contestent la tenue de ce sommet à Antananarivo. Dans un communiqué commun publié samedi, Marc Ravalomanana et Hery Rajaonarimampianina accusent le régime d’Andry Rajoelina de présenter une « absence d’indépendance réelle de la commission électorale nationale indépendante » ainsi qu’« une répression de manifestations pacifiques ». Ils dénoncent également « une situation sociale critique avec 80 % de la population vivant sous le seuil de pauvreté ». « Préparer un sommet dans ces conditions sans reconnaître et traiter les causes profondes de la crise fragiliserait la crédibilité de la SADC », ont-ils déclaré, affirmant vouloir préserver les principes de l’organisation et pointant cette situation politique et économique de Madagascar comme étant en contradiction avec les principes fondateurs de la SADC.

Analyse des réalisations accomplies

Le sommet examinera les progrès accomplis dans la mise en œuvre du Plan Indicatif Régional de Développement Stratégique (RISDP) de la SADC 2020-2030. Il se penchera également sur le rapport du Président de l’organe de coopération en matière de politique, défense et sécurité, et passera en revue les réalisations accomplies dans le cadre du thème du 44e sommet.

Créée en 1980, la Conférence de Coordination du Développement de l’Afrique Australe (SADCC) devient en août 1992 la Communauté de Développement de l’Afrique Australe (SADC). Elle compte 16 États membres : l’Afrique du Sud, l’Angola, le Botswana, les Comores, la RD Congo, l’Eswatini, le Lesotho, Madagascar, le Malawi, Maurice, le Mozambique, la Namibie, les Seychelles, la Tanzanie, la Zambie et le Zimbabwe.

La SADC a pour mission de promouvoir une croissance économique durable et équitable, de favoriser l’intégration régionale, de renforcer la bonne gouvernance et d’assurer une paix et une sécurité durables. Grâce à ces efforts, la région vise à se positionner comme une force compétitive dans les affaires mondiales.

Avatar photo
LIRE LA BIO
Franck Biyidi est diplômé de l'IRIC (Institut des Relations Internationales du Cameroun) je suis spécialiste des relations internationales au sein de la Francophonie et de l'Union Africaine et de tout ce qui touche la diplomatie en Afrique francophone
Newsletter Suivez Afrik.com sur Google News

LIRE AUSSI

Des bus de transport urbain Dakar Dem Dikk

Les bus, les couleurs et les priorités : Sénégal, chronique d’un éternel cirque politicien

Au Sénégal, on change de Président comme on change de bus. Et à chaque Président, ses couleurs. À croire que les chefs d’État sénégalais...
Laurent Gbagbo, ancien Président de Côte d'Ivoire

Côte d’Ivoire : tensions politiques après de nouvelles arrestations au sein du parti de Laurent Gbagbo

Le Parti des peuples africains - Côte d’Ivoire (PPA-CI) est la formation de l’ex-président Laurent Gbagbo. Il dénonce une nouvelle vague d’arrestations visant ses...
Les Forces armées maliennes

Le Mali entre démentis et silence officiel après la vague d’arrestations qui révèle les fractures de l’armée

Vingt-quatre heures après l'arrestation de plusieurs hauts gradés de l'armée malienne, le flou persiste autour de ce que certaines sources qualifient de tentative de...
L'actualité africaine, notre passion
CARTE D'AFRIQUEPLAN DU SITE
QUI SOMMES-NOUSMENTIONS LÉGALES
ARCHIVES JUILLET 2025Gestion des cookies
© Afrik 2025