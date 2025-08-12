Sommet des chefs d’État et de gouvernement de la SADC à Antananarivo

Placé sous le thème « Promouvoir l’industrialisation, la transformation du système agricole et la transition énergétique pour une SADC résiliente », la Communauté de Développement de l’Afrique Australe (SADC) a convoqué son sommet des chefs d’État et de gouvernement ce 17 août 2025 au centre de conférence d’Ivato à Antananarivo, dans la République de Madagascar.

Pour Madagascar, ce sommet est un événement doublement historique. En effet, le pays a rejoint la SADC en août 2025, ce sera donc une première. Mais auss, au cours du sommet, Andry Rajoelina, président de la République de Madagascar, assumera officiellement la présidence de la SADC – une première pour son pays – succédant au président Emmerson Dambudzo Mnangagwa de la République du Zimbabwe.

Si l’aspect historique rend la rencontre du 17 août particulièrement importante aux yeux des Malgaches, ce sommet s’inscrit dans un contexte politique tendu. Depuis plusieurs mois, deux anciens présidents contestent la tenue de ce sommet à Antananarivo. Dans un communiqué commun publié samedi, Marc Ravalomanana et Hery Rajaonarimampianina accusent le régime d’Andry Rajoelina de présenter une « absence d’indépendance réelle de la commission électorale nationale indépendante » ainsi qu’« une répression de manifestations pacifiques ». Ils dénoncent également « une situation sociale critique avec 80 % de la population vivant sous le seuil de pauvreté ». « Préparer un sommet dans ces conditions sans reconnaître et traiter les causes profondes de la crise fragiliserait la crédibilité de la SADC », ont-ils déclaré, affirmant vouloir préserver les principes de l’organisation et pointant cette situation politique et économique de Madagascar comme étant en contradiction avec les principes fondateurs de la SADC.

Analyse des réalisations accomplies

Le sommet examinera les progrès accomplis dans la mise en œuvre du Plan Indicatif Régional de Développement Stratégique (RISDP) de la SADC 2020-2030. Il se penchera également sur le rapport du Président de l’organe de coopération en matière de politique, défense et sécurité, et passera en revue les réalisations accomplies dans le cadre du thème du 44e sommet.

Créée en 1980, la Conférence de Coordination du Développement de l’Afrique Australe (SADCC) devient en août 1992 la Communauté de Développement de l’Afrique Australe (SADC). Elle compte 16 États membres : l’Afrique du Sud, l’Angola, le Botswana, les Comores, la RD Congo, l’Eswatini, le Lesotho, Madagascar, le Malawi, Maurice, le Mozambique, la Namibie, les Seychelles, la Tanzanie, la Zambie et le Zimbabwe.

La SADC a pour mission de promouvoir une croissance économique durable et équitable, de favoriser l’intégration régionale, de renforcer la bonne gouvernance et d’assurer une paix et une sécurité durables. Grâce à ces efforts, la région vise à se positionner comme une force compétitive dans les affaires mondiales.