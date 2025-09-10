Hiram Samuel Iyodi, candidat audacieux à la présidentielle 2025 au Cameroun

A 37 ans, Hiram Samuel Iyodi fait figure d’outsider dans la course à la présidentielle camerounaise de 2025. Entrepreneur aguerri et militant panafricaniste, ce jeune homme au parcours singulier propose une vision alternative pour le Cameroun à travers son projet « le Kontinent Debout ». Entre réussite industrielle et engagement politique précoce, portrait d’un candidat qui entend bousculer l’échiquier politique traditionnel.

Portrait d’un candidat atypique

Hiram Samuel Iyodi, âgé de 37 ans, s’est lancé très tôt dans la politique. C’est toutefois en 2018, lors de l’élection présidentielle, qu’il se fait véritablement connaître du public aux côtés de Me Akere Muna. Cette expérience déterminante le conduit à créer, avec ses amis, le Mouvement Patriotique pour la Prospérité du Peuple (MP3).

Chef d’entreprise devenu secrétaire exécutif de ce parti qu’il a fondé, il se démarque par son caractère tempéré et ses convictions fortes : justice sociale, panafricanisme et promotion des valeurs ancestrales africaines. Investi par le Front des Démocrates Camerounais (FDC), il constitue aujourd’hui la surprise et suscite la curiosité de ce scrutin présidentiel camerounais.

Une formation d’excellence entre Douala et Québec

Né à Douala, Hiram Samuel grandit dans un environnement familial où le savoir constitue une valeur cardinale. Il y apprend très tôt à allier excellence académique et pragmatisme. Après ses études secondaires au prestigieux collège Libermann de Douala, il s’envole pour le Canada où il décroche un Bachelor of Engineering en génie des procédés chimiques à l’université Laval au Québec.

De retour au Cameroun en 2011, il débute sa carrière professionnelle comme auditeur dans le secteur pétrolier chez CAC International, où il évalue les coûts pétroliers, les projets d’infrastructures, les régimes de subvention et les politiques tarifaires. Cette expérience technique lui permet d’acquérir une compréhension fine des enjeux énergétiques du pays.

L’entrepreneur visionnaire

C’est dans l’entreprise familiale AFRIK’GENESI, cabinet de conseil fondé par son père, qu’Hiram Samuel révèle ses talents de stratège et de manager. En moins de cinq ans, il transforme ce cabinet spécialisé en énergie et environnement en une véritable firme de conseil en transformation organisationnelle, capable d’accompagner aussi bien les multinationales que les entreprises locales.

En 2022, il franchit une nouvelle étape en prenant la direction de la SADISUC, entreprise agro-industrielle spécialisée dans la transformation du sucre. En moins de trois ans, il relève un défi de taille : imposer une nouvelle logique d’industrialisation fondée sur la souveraineté alimentaire. L’installation de quatre lignes de production, la structuration de la distribution et l’initiation d’un processus de certification ISO transforment la SADISUC en champion national des ingrédients culinaires de base. Pour lui, cette réussite démontre qu’une industrie nationale, pensée avec rigueur, peut rivaliser sur les marchés nationaux et internationaux sans dépendance extérieure.

L’engagement politique : des idées aux actes

L’engagement politique d’Hiram Samuel Iyodi ne date pas d’hier. Dès 2011, il dévoile sa vision dans un essai intitulé « Mes rêves de jeune : le Cameroun des 50 prochaines années« , proposant un plan d’action stratégique à l’horizon 2060. Ce document constitue un diagnostic structuré des verrous institutionnels, éducatifs et économiques du Cameroun.

Son entrée effective en politique s’opère au sein du mouvement NOW, où il coordonne le programme politique de l’ancien bâtonnier Akere Muna lors de la présidentielle de 2018. Cette même année, il participe à la tentative de coalition de l’opposition avant de fonder le MP3, dont il demeure le secrétaire exécutif.

« Le Kontinent Debout » : un projet de transformation

Le MP3 se veut un laboratoire d’idées pour une nouvelle gouvernance africaine, articulée autour de trois piliers fondamentaux : la souveraineté économique, la justice sociale et l’intégration panafricaine. C’est dans cette logique que le 31 décembre 2024, lors de ses vœux aux Camerounais, Hiram Samuel Iyodi annonce sa candidature à la présidence sur la base de son projet « le Kontinent Debout« .

Son programme, structuré autour de douze axes stratégiques, vise à refonder l’État camerounais dans ses dimensions économiques et institutionnelles. Parmi ses propositions phares figurent la création d’une monnaie panafricaine pour s’affranchir du franc CFA, la réduction du gouvernement à 20 ministres pour rationaliser l’appareil étatique, le doublement des salaires des enseignants et médecins, la suppression des visas pour tous les Africains et afro-descendants, ainsi que la refondation du système éducatif selon un modèle bilingue adapté aux défis du XXIe siècle.

Contrairement aux promesses électorales traditionnelles, Hiram Iyodi accompagne chaque proposition d’un calendrier d’exécution précis, de mécanismes de financement détaillés et de scénarios de gouvernance réalistes.

Dans un Cameroun où la jeunesse aspire au changement et privilégie l’action à la rhétorique, la candidature d’Hiram Samuel Iyodi au scrutin présidentiel du 12 octobre 2025 représente une alternative. Son profil atypique d’entrepreneur-politicien pourrait bien redéfinir les contours du paysage politique camerounais et inspirer une nouvelle génération de leaders africains.