Sommet africain sur les engrais et la santé des sols : un succès pour l’Algérie

Le Sommet africain sur les engrais et la santé des sols (AFSH), tenu à Nairobi du 7 au 9 mai 2024, a été un franc succès. Réunissant des chefs d’État, des ministres, des partenaires de développement agricole et d’autres parties prenantes de tout le continent, le sommet a mis en lumière le rôle crucial des engrais et de la santé des sols dans la transformation de l’agriculture africaine. L’Algérie s’est positionné comme un acteur incontournable.

Organisé par l’Union africaine et le gouvernement de la République du Kenya, ce sommet sur les engrais s’est déroulé du 7 au 9 mai. Il intervient en application de la décision de la 37e Conférence des chefs d’État et de gouvernement de l’UA, tenue à Addis-Abeba, les 17 et 18 février 2024.

L’Algérie s’engage à soutenir la transformation de l’agriculture africaine

L’Algérie a défendu activement le rôle crucial du gaz naturel en tant que matière première pour la production d’engrais. Le ministre algérien de l’Agriculture et du Développement rural, Youcef Cherfa, a plaidé pour une utilisation accrue du gaz naturel dans la production d’engrais en Afrique. Il a mis en avant les capacités de production d’engrais de l’Algérie, qui permettent au pays de répondre aux besoins locaux et d’approvisionner le marché mondial.

Les participants ont salué la position de l’Algérie, soulignant que le gaz naturel représente une solution prometteuse pour stimuler la production agricole en Afrique. Cette source d’énergie abondante et relativement moins polluante peut contribuer à réduire la dépendance de l’Afrique aux importations d’engrais.

Un plan d’action pour une agriculture africaine durable

L’un des principaux résultats du sommet est l’adoption d’un Plan d’action africain pour les engrais et la santé des sols. Ce plan ambitieux vise à garantir l’accès des agriculteurs africains à des engrais et à des sols sains et abordables, afin d’augmenter la productivité agricole et de stimuler la croissance économique.

Le plan d’action comprend un certain nombre d’engagements concrets, notamment :

Doubler la capacité de production d’engrais en Afrique d’ici 2025

Augmenter l’utilisation des engrais par les agriculteurs africains de 50% d’ici 2025

Restaurer 100 millions d’hectares de sols dégradés d’ici 2030

Le Sommet AFSH a marqué un tournant pour l’agriculture africaine, mobilisant un soutien politique et financier de haut niveau pour transformer le secteur. La mise en œuvre réussie du Plan d’action africain pour les engrais et la santé des sols est particulièrement importante pour permettre au continent de nourrir sa population en forte croissance.