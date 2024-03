L’Algérie, un acteur majeur dans le paysage énergétique européen

Le rapport annuel du Forum des pays exportateurs de gaz (GECF) confirme le statut de l’Algérie en tant que fournisseur important de gaz naturel pour l’Europe. Et ce, pour les années à venir.

L’Algérie conservera son rôle de fournisseur majeur de gaz naturel à l’Europe jusqu’en 2050. Cela se fera via les gazoducs avec la fourniture de gaz naturel liquéfié (GNL). L’Algérie est le principal fournisseur de gaz de l’Europe du Sud, lui assurant environ 70% de ses importations par gazoducs et 30% en GNL.

Plus grand fournisseur de GNL

En 2022, l’Algérie a exporté 52 milliards de m3 de gaz naturel (par gazoducs et GNL), dont la majorité du GNL a été dirigé vers l’Europe. L’Algérie est le quatrième plus grand fournisseur de GNL dans l’espace Union européenne, avec 10 millions de tonnes exportées en 2022, dont 9,2 millions vers l’Europe.

L’Algérie est en tête des pays africains en matière de production de gaz naturel, suivie par la Guinée équatoriale et la Libye. La production algérienne de gaz naturel a augmenté de manière notable, passant de 85 milliards de m3 en 2019 à 101 milliards de m3 en 2022. La production devrait se maintenir à un niveau de 100 milliards de m3 d’ici 2030.

Nouvelles découvertes de gaz

De nouvelles découvertes de gaz ont été faites près de Hassi R’Mel, le plus grand champ gazier du pays, ajoutant 3,5 milliards de m3 à la production potentielle. Par ailleurs, l’Algérie semble tenir en repérage le gaz mauritanien en cours d’exploitation. Le rapprochement entre Alger et Nouakchott laisse la voie ouverte à une collaboration en vue d’écouler le gaz mauritanien en Europe via l’Algérie.

Si ce projet aboutit, l’Algérie, qui joue déjà un rôle clé dans la sécurité énergétique de l’Europe pour continuera à le faire pour les prochaines décennies. Et de la meilleure des manières avec du gaz de qualité et en quantités suffisantes.