L’Algérie se rapproche de la Mauritanie et menace le gazoduc Sénégal-Maroc-Europe

Alors qu’un accord gazier impliquant la Mauritanie est conclu entre le Sénégal et le Maroc, Nouakchott se rapproche d’Alger. Lequel rapprochement pourrait constituer une menace sur le gaz qui doit transiter par le royaume chérifien.

Le paysage géopolitique de l’Afrique du Nord-Ouest est en train de se reconfigurer avec le rapprochement entre l’Algérie et la Mauritanie. Ce rapprochement, marqué par la signature d’accords de coopération et le lancement de projets d’infrastructures, s’inscrit dans un contexte régional marqué par des rivalités et des tensions.

L’émergence d’un nouvel axe géopolitique

On sait toutefois que le Maroc et le Sénégal ont en commun un projet de fournir le gaz dans l’espace de l’Union européenne. Lequel projet implique la Mauritanie. Il est indiqué que les réserves, très importantes de l’ordre de 1 400 milliards de mètres cubes, se situeraient, entre le Sénégal et la Mauritanie. Le combustible devra donc être acheminé vers l’Espagne par le canal du gazoduc Maghreb-Europe.

Seulement, un rapprochement entre Alger et Nouakchott pourrait changer la donne. En effet, voisin direct de l’Algérie, la Mauritanie pourrait livrer son gaz à l’Algérie et de facto contraindre le Sénégal à faire de même. D’autant que le territoire mauritanien sert de zone de transit entre le Sénégal et le Maroc. Ce qui pourrait compromettre les immenses projets du royaume chérifien sur le gaz.

Des questions en suspens

Dans tous les cas, de nombreuses questions subsistent quant à l’impact réel de ce rapprochement. Quels seront les projets concrets qui découleront de cette nouvelle alliance ? Comment le Maroc réagira-t-il à ce rapprochement ? Quelles seront les implications pour l’équilibre des forces en Afrique du Nord-Ouest ? Le rapprochement entre l’Algérie et la Mauritanie est un développement important que le Maroc suit attentivement.

Le gaz naturel est devenu une ressource stratégique convoitée, et les pays d’Afrique du Nord cherchent à tirer profit de leurs réserves pour diversifier leurs économies et renforcer leur position sur la scène internationale. Le rapprochement entre l’Algérie et la Mauritanie pourrait avoir des implications géopolitiques importantes. Il pourrait notamment affecter les relations entre l’Algérie et le Maroc, qui entretiennent des relations tendues depuis des années.