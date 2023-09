Somalie : les shebab infligent de lourdes pertes aux Casques bleus éthiopiens

Des terroristes shebab ont tendu une embuscade aux Casques bleus éthiopiens, ce dimanche. L’accrochage, qui a eu lieu dans la région sud-ouest de la Somalie, a coûté la vie plusieurs soldats éthiopiens.

Deux embuscades ont été tendues, ce dimanche 17 septembre 2023, par les shebab aux Casques bleus éthiopiens. Le groupe terroriste affilié à Al-Qaïda a attaqué un convoi militaire de Casques bleus éthiopiens. Ces derniers font partie de la Mission de transition de l’Union Africaine en Somalie (ATMIS). Le premier convoi se dirigeait vers le district de Wajid, dans la région de Bakool.

Plus de 55 shebab tués

Quant au second convoi de soldats, il faisait mouvement vers Huddur, chef-lieu de la province de Bakool. Des contre-attaques menées par la suite contre les terroristes a permis de les repousser, en plus de leur infliger de lourdes pertes. Une source du journal Anadolu a confié que les troupes éthiopiennes, appuyées par des soldats somaliens, avaient mis hors d’état de nuire plus de 55 shebab.

Aucune précision n’a toutefois été donnée sur le nombre de soldats éthiopiens tués ou blessés dans les deux embuscades. La source du journal a précisé que les Casques bleus et les terroristes ont eu de lourdes pertes. Selon des responsables de la région de Bakool, les terroristes avaient attaqué les convois des troupes éthiopiennes peu après leur passage de la frontière somalienne.

Opération de l’armée somalienne

Ces attaques surviennent quelques heures après l’annonce du gouvernement somalien de l’élimination d’au moins 30 terroristes shebab. Une opération menée par l’armée nationale aidée de milices. Le groupe armé shebab continue de mener des attaques contres les missions militaires. Fin mai dernier, il avait revendiqué une attaque contre les soldats de la mission militaire africaine en Somalie.

En mi-juin, une attaque terroriste perpétrée par les rebelles shebab contre un hôtel à Mogadiscio avait fait au moins 16 morts. Parmi les victimes, un membre du personnel national de l’Organisation mondiale de la Santé. Récemment, la Russie a proposé son soutien militaire à la Somalie pour aider le pays à combattre les terroristes shebab.