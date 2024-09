Sol Bamba : L’invincible éléphant ivoirien, emporté à seulement 39 ans

Le football pleure la perte de Sol Bamba, figure emblématique du football ivoirien, décédé à 39 ans après une carrière marquée par le courage et la persévérance.

Le monde du football est en deuil. Sol Bamba, ancien international ivoirien et défenseur emblématique, est décédé à l’âge de 39 ans. Connu pour sa résilience et son courage, il avait survécu à un cancer lymphatique en 2021 avant de reprendre sa carrière. Mais ce samedi soir, une autre bataille l’aura finalement emporté.

Un guerrier sur et en dehors du terrain

Sol Bamba n’était pas simplement un footballeur talentueux, il était un symbole de force et de détermination. Après avoir été diagnostiqué d’un lymphome non hodgkinien en 2021, il a défié les pronostics en revenant sur le terrain seulement quelques mois après une chimiothérapie intensive. Cette force de caractère, il l’a démontrée tout au long de sa carrière, de ses débuts au Paris Saint-Germain à son rôle de capitaine à Leeds et Cardiff.

Né à Ivry-sur-Seine, Sol Bamba a commencé son parcours dans le football au Paris Saint-Germain, où il n’aura porté le maillot de l’équipe première qu’une seule fois. Mais c’est en Écosse, en Angleterre, en Turquie et en Italie qu’il aura marqué les esprits, devenant un pilier des clubs de Leicester, Trabzonspor, Palerme, Leeds et Cardiff. Son passage à Leeds United et à Cardiff City restera gravé dans les mémoires, où il a disputé plus d’une centaine de matchs et contribué au retour de Cardiff en Premier League en 2018.

Un héritage international

Sur la scène internationale, Sol Bamba a porté fièrement les couleurs de la Côte d’Ivoire, avec plus de 50 sélections à son actif. Il a participé à des compétitions majeures telles que les Jeux olympiques de Pékin en 2008 et la Coupe d’Afrique des nations de 2012. En tant que défenseur central, il a été une pièce maîtresse de l’équipe nationale, inspirant par son engagement inébranlable.

Vendredi, Sol Bamba aurait ressenti un malaise, selon les déclarations de son club actuel, Adanaspor, en Turquie, où il travaillait en tant que directeur technique. Malheureusement, ce malaise aura été le présage de la fin d’une vie dédiée au football et marquée par une ténacité exemplaire.