Société générale : un retrait d’Afrique en marche rapide

Depuis un an, Société générale, le groupe bancaire français, entreprend un mouvement de désengagement du continent africain. Ce retrait est déjà marqué par la cession de plusieurs de ses filiales à des acteurs bancaires locaux, et le mouvement semble devoir se poursuivre.

La Société Générale quitte l’Afrique. Ce retrait progressif découle de divers facteurs, notamment un contexte économique difficile sur le continent, où la croissance ralentit, réduisant la rentabilité des banques internationales. Ainsi, Société générale vise à recentrer ses activités sur les marchés européens et asiatiques, jugés plus porteurs. Enfin, la banque éprouve des difficultés à trouver de nouvelles sources de croissance sur le continent africain ou la concurrence s’est renforcée.

Pour les clients et les employés de Société générale en Afrique, ce retrait suscite une forte inquiétude. Les clients craignent l’incertitude quant à l’avenir de leurs services bancaires, tandis que les employés sont confrontés au risque de licenciements. En effet, certains pays ont déjà mis en place des plans de réduction d’effectifs.

Un désengagement rapide de la Société Générale

Concrètement, Société générale a cédé ses filiales dans plusieurs pays africains, au cours de l’année écoulée. En juin 2023, les filiales au Congo et en Guinée équatoriale ont été vendues au Groupe Vista. En novembre de la même année, celles de Mauritanie et du Tchad ont été transférées au groupe panafricain Coris Bank. Enfin, en décembre 2023, les filiales au Burkina Faso et au Mozambique ont été cédées, encore au groupe Vista.

Pour l’instant, ce retrait ne concerne pas tous les pays africains, la Côte d’Ivoire par exemple n’est pas évoquée mais l’inquiétude est de mise à la SGCI. Enfin, en avril dernier, la SG a cédé sa filiale marocaine au groupe Saham, de l’ex-ministre Moulay Hafid Elalamy Et d’autres cessions sont prévues. La Générale, comme elle était appelée par le passé, aurait engagé la banque d’affaires Lazard, pour mettre en vente ses filiales au Cameroun, en Tunisie et au Ghana, rapportent plusieurs sources médiatiques.