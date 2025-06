SINA Montréal 2025 : la diaspora algérienne du Canada à la conquête de l’immobilier

Du 21 au 23 juin 2025, le Palais des congrès de Montréal s’apprête à accueillir la deuxième édition de SINA Montréal, le premier salon immobilier algérien au Canada. Un rendez-vous incontournable et gratuit où près de 74 000 Algériens établis d’un océan à l’autre pourront explorer en trois jours l’écosystème complet de l’investissement résidentiel en Algérie.

Si le SINA Paris a déjà réuni plus de 10 000 prsonnes l’année dernière pour sa 3eme édition, le lancement au Canada, où la diaspora algérienne est beaucoup moins importante, présentait plus d’interrogation sur la réponse du public. Mais le succès de la première édition en 2024 a dépassé toutes les attentes : plus de 2 700 visiteurs ont franchi les portes du salon, confirmant l’immense potentiel d’un marché jusqu’alors inexploité à Montréal. Avec un taux de satisfaction frôlant les 90 %, les organisateurs de SINA Events ont décidé de voir plus grand pour cette seconde édition.

Cette initiative pionnière comble un vide dans l’écosystème immobilier nord-américain en permettant aux promoteurs algériens de présenter directement leurs projets clés en main à une diaspora en quête d’opportunités d’investissement au pays.

Une diaspora en croissance aux capacités financières solides

Selon le recensement de 2021, environ 73 775 personnes d’origine algérienne vivent au Canada, principalement dans la région de Montréal. Cette communauté dynamique et en expansion régulière représente un vivier d’épargnants dont la majorité conserve des attaches familiales et patrimoniales fortes avec l’Algérie.

L’Algérie se positionne comme la quatrième source d’immigrants au Québec, après la France, Haïti et le Maroc, générant des transferts financiers estimés à plusieurs centaines de millions de dollars annuellement. SINA Montréal répond à trois besoins essentiels : sécuriser les transactions, centraliser l’offre immobilière et simplifier les démarches juridiques pour un achat depuis l’étranger.

Les nouveautés 2025 : un salon transformé

Cette deuxième édition propose des innovations majeures :

Un espace d’exposition doublé : la salle 210 du Palais des congrès est entièrement privatisée pour accueillir une trentaine de promoteurs immobiliers, deux banques algériennes proposant des guichets spécialisés « crédit logement diaspora » et un pôle notarial pour légaliser procurations et compromis de vente sur place.

L’innovation numérique au service de l’immobilier : maquettes 3D et visites virtuelles permettront aux visiteurs de « parcourir » les appartements avant même le lancement des travaux, révolutionnant l’expérience d’achat à distance.

Un programme de conférences expert : fiscalité des non-résidents, convertibilité du dinar, transfert de propriété à distance, assurances construction. Autant de sujets cruciaux traités lors de tables rondes quotidiennes animées par des spécialistes.

Focus sur les régions côtières : Oran, Béjaïa, Skikda et la périphérie d’Alger dominent l’offre 2025, avec des projets attractifs à partir de 6 500 CAD le mètre carré, stationnement inclus, selon les premiers tarifs communiqués.

SINA Montréal 2025 se positionne comme la vitrine d’un secteur immobilier algérien en pleine transformation. Les nouveaux cahiers des charges antisismiques, les labels HQE (Haute Qualité Environnementale), l’intégration d’énergies renouvelables et les partenariats public-privé pour les résidences touristiques témoignent de cette modernisation.

Pour la diaspora, investir aujourd’hui revient à conjuguer intelligemment attachement identitaire et diversification patrimoniale.

Informations pratiques

Dates : Samedi 21 au lundi 23 juin 2025, de 10h à 20h

Lieu : Palais des congrès de Montréal, 1001 Place Jean-Paul-Riopelle, salle 210

Entrée : Gratuite

Site officiel : sinaevents.com

SINA Montréal 2025 s’annonce donc comme la plateforme de référence. La diaspora algérienne trouvera en un seul lieu réponses techniques, garanties officielles et surtout l’opportunité unique de bâtir ou consolider un patrimoine qui la relie durablement aux deux rives de l’Atlantique.