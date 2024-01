Sierra Leone : l’ex-Président Koroma inculpé dans l’affaire de tentative de coup d’État

En Sierra Leone, les événements du 26 novembre 2023, qualifiés de tentative de coup d’État par le gouvernement, continuent d’animer l’actualité du pays. Ce mercredi, l’ancien Président, Ernest Bai Koroma, suspecté d’être derrière les événements, a été inculpé.

Ernest Bai Koroma, l’ancien Président sierra-léonais passe d’un statut de suspect à celui d’inculpé pour son rôle présumé dans les événements du 26 novembre 2023 qualifiés par le gouvernement de Freetown de « tentative de coup d’État ». Celui qui a dirigé la Sierra Leone entre 2007 et 2018 a été inculpé de quatre chefs d’accusation parmi lesquels ceux de trahison et de dissimulation de trahison. C’est l’aboutissement de plusieurs interrogatoires subi par l’ancien Président par ailleurs placé en résidence surveillée depuis le 9 décembre.

Suspecté dès le départ

La thèse de la tentative de coup d’État avancée par le régime de Freetown ne s’est imposée que progressivement. Dès le début, le Président Julius Maada Bio s’est refusé à parler de tentative de coup d’État, évoquant plutôt « une atteinte à la sécurité dans les casernes militaires de Wilberforce à Freetown », puis « une tentative de saper la paix et la stabilité [qu’ils ont] travaillées si dur pour atteindre ». Avec les arrestations qu’il y a eu dans les heures qui ont suivi les événements, l’implication des proches de l’ancien Président Koroma a été soulevée. Sur les réseaux sociaux, la photo d’un ancien membre de la garde rapprochée de l’ex-Président, présenté comme un des assaillants abattus par les forces de sécurité, a circulé.

Dans un communiqué qu’il a publié, Ernest Bai Koroma a indiqué qu’un soldat de sa garde, le caporal Eddie Conteh, avait mortellement été touché par balle dans sa résidence. Il a ajouté qu’un autre élément de sa garde avait été enlevé. Mais, il a également pris soin de condamner avec véhémence les événements qu’il a qualifiés de « regrettables et tragiques ».

12 personnes inculpées sur 85 arrêtées

Si l’inculpation de l’ancien Président n’est annoncée que ce mercredi, depuis hier, 12 personnes parmi les 85 mises aux arrêts dans le cadre de l’affaire ont déjà été inculpées. Parmi elles, Amadu Koita, ancien garde du corps de Ernest Bai Koroma et présenté, au moment de son arrestation, le 5 décembre, comme « l’un des organisateurs de la tentative de coup d’État manqué du 26 novembre » par Chernor Bah, ministre sierra-léonais de l’Information. En dehors de Amadu Koita qui passe pour l’une des voix critiques les plus virulentes du Président Julius Maada Bio, Bai Mahmoud Bangura, un cadre de l’APC (All people’s congress), le parti de Bai Koroma, fait partie des 12 personnes. Avec l’ancien Président, ces inculpés doivent répondre des mêmes chefs d’accusation : « trahison, complicité de trahison, hébergement, aide et incitation de l’ennemi ».