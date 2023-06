Sierra Leone, Élections : Julius Maada Bio en tête des résultats partiels

Le Président sortant, Julius Maada Bio, est en tête du résultat partiel du scrutin avec 55,86%. Cette annonce a été faite par la Commission électorale de la Sierra Leone.

Après 60% du dépouillement par la Commission électorale, Julius Maada Bio vient en première position des résultats partiels. « Avec 1.067.666 voix, M. Bio devance Samura Kamara, qui a reçu 793.751 voix, soit 41,53% des suffrages », a déclaré Mohamed Kenewui Konneh, le président de la Commission électorale.

Des résultats partiels mais…

Bien que ce résultat donne une vue d’ensemble sur les résultats définitifs qui seront publiés dans 48 heures, ils sont encore partiels. Samedi, près de 3,4 millions Sierra-Léonais étaient aux urnes. 13 candidats étaient lice à l’élection présidentielle. Après cet exercice démocratique, Julius Maada Bio et Samura Kamara étaient considérés comme les favoris.

Ces scrutins généraux se sont déroulés sans incidents majeurs, malgré le retard observé lors de l’ouverture des centres de vote et l’absence de certains noms d’électeurs sur les listes. Dimanche, l’opposant Samura Kamara a dénoncé un acharnement dont il se dit victime. « Le peuple a parlé et les militaires sont sur le point de prendre le relais (…) Nous attendons une transition démocratique pacifique. Le peuple a parlé. Et leurs voix doivent être entendues », a-t-il dénoncé, dans une série de tweets.

Quelques défis pour les prochains 5 ans

Lors de son premier quinquennat, M. Bio a mis l’amélioration de l’éducation, les droits des femmes et l’agriculture au centre de ses actions. En cas de réélection, Juluis Madaa Bio pourrait œuvrer en faveur de la croissance économique fragilisée par l’insécurité alimentaire et les crises sanitaires. Entre taux de mortalité maternelle élevé et résurgence des épidémies, l’amélioration du secteur sanitaire demeure aussi un défi majeur pour le prochain Président. Chaque année, ce pays compte près de 25% des décès maternels. Entre 2014 et 2016, la Sierra Leone a perdu près de 4 000 personnes suite aux épidémies d’Ebola. A cela s’ajoute le Covid-19 qui a durement touché le pays.