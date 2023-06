Élection en Sierra Leone : l’opposant Samura Kamara dénonce un acharnement contre lui

L’opposant Samura Kamara a dénoncé ce qu’il qualifie d’acharnement contre lui et son parti politique, All People’s Congress (APC). Il a fait cette dénonciation, dimanche, au lendemain des élections générales, tenues samedi 24 juin.

Dans une série de tweets, l’opposant hausse le ton face et dénonce une barricade érigée devant le siège de son parti politique, alors qu’il s’apprêtait à tenir une conférence de presse. « Des balles réelles et des gaz lacrymogène ont été tirés dans mes bureaux par les forces gouvernementales. C’est une tentative d’assassinat », dénonce-t-il.

Selon lui, ces actes démontrent la mauvaise volonté du régime Madaa Bio. « Le peuple a parlé et les militaires sont sur le point de prendre le relais (…) Nous attendons une transition démocratique pacifique. Le peuple a parlé. Et leurs voix doivent être entendues », a poursuivi l’opposant.

This is right inside my office. My party building surrounded by the military pic.twitter.com/mxJ6HIU8Zb — SamuraKamara2023 (@samurakamara201) June 25, 2023

Bio et Samura en tête des sondages

Samedi, les Sierra-Léonais étaient aux urnes pour élire leur Président et leurs députés. Les noms du Président sortant, Maada Bio, et Samura Kamara étaient à la Une des sondages. Après avoir rempli ce devoir civique, l’opposant a remercié la population. « Votre participation est ce qui alimente notre démocratie, et ensemble, nous travaillerons vers un avenir meilleur pour tous. Unissons-nous et avançons », a-t-il écrit.

En Sierra Léone, la loi prévoit que le Président soit élu avec 55% des voix pour un mandat de 5 ans renouvelable deux fois. Si aucun candidat n’atteint ce pourcentage, les deux candidats arrivés premiers s’affronteront au second tour. Dès lors, il appartient à la Commission électorale de fixer une nouvelle date pour cet exercice. Selon les sources sur place, 48 heures après la tenue de ces scrutins, la centrale électorale poursuit l’opération de dépouillement. Elle s’appuie sur la technologie pour accélérer la transmission des données. La proclamation des résultats pourra intervenir dans les prochaines heures.