Élections en Sierra Leone : duel entre Madaa Bio et Samura Kamara

Les Sierra-Léonais sont attendus aux urnes, ce samedi 24 juin, pour élire leur Président et leurs députés.

La Sierra Leone s’apprête à vivre un autre moment historique. Ce samedi, les bureaux de vote ouvriront leurs portes pour permettre au peuple de faire son choix. Cet exercice démocratique intervient dans un moment où le pays fait face à la crise alimentaire causée, entre autres, par le choc économique de la pandémie du Covid-19, à l’épidémie d’Ebola et les perturbations climatiques. Sans compter le conflit en Ukraine.

Au total, 13 candidats sont en lice pour la Présidence. Sur le plan politique, le scrutin présidentiel sera amplement disputé entre le Président sortant, Maada Bio, et son opposant Samura Kamara du parti politique All People’s Congress (APC). Les deux personnalités politiques se sont déjà croisées au précèdent scrutin de 2018. M. Bio veut conserver son siège pour un second mandat devant lui permettre de poursuivre le processus de « développement et progrès » amorcé pendant sa première mandature. Pour sa part, M. Kamara place « l’inclusion et la croissance économique » au cœur de son projet. L’opposant promet « de créer des emplois, améliorer la situation sécuritaire, l’accès à l’éducation et aux soins de santé de qualité ».

Un duel est aussi attendu au niveau des élections législatives entre les partis politiques de ces deux personnalités. 132 sièges sont à pourvoir au sein de l’hémicycle. Le Sierra Leone people’s party ( SLPP) de Madaa Bio veut rafler la majorité des sièges au sein de l’Assemblée nationale. All People’s Congress (APC) encourage les Sierra-Leonnais à voter pour son camp.

A quelques heures de la tenue des scrutins, la centrale électorale a annoncé que tout est fin prêt. La Commission électorale de Sierra Leone a ajouté qu’elle s’appuiera sur la technologie pour « transmettre les données des votes afin d’accélérer le traitement des résultats conformément », à la loi.