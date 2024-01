Shay, la rappeuse belge d’origine congolaise sort un nouvel album solaire

Shay, la rappeuse belge d’origine congolaise, est de retour sur la scène musicale avec son nouvel album « Pourvu qu’il pleuve ». Sorti le 19 janvier 2024, les fans l’attendaient avec impatience. Elle ne les a pas déçu.

Après une pause de cinq ans, Shay, dont les racines remontent à la République Démocratique du Congo (RDC), revient avec un projet qui marque un point crucial dans sa carrière artistique. Celle qui est également la nièce du célèbre musicien Tabouley Rochereau, une figure emblématique de la musique congolaise, revient avec un album qui fait écho à son héritage culturel.

Un album plus mature et plus personnel

Dans « Pourvu qu’il pleuve », Shay se montre plus introspective. Elle explore ses émotions et ses expériences en abordant des thèmes variés comme l’amour, la mort, la famille et les questions sociales. L’album se distingue par sa maturité musicale, intégrant des éléments de R&B, de pop et de soul, reflétant ainsi ses racines diversifiées et son lien avec la RDC.

L’album a été acclamé par la critique pour sa maturité et sa profondeur. Il est promis à un grand succès commercial. Ainsi il va renforcer le lien entre Shay et le public francophone.

Porté par les singles « Jolie Go », « Commando » et « Sans Cœur », l’album a permis à Shay de reconquérir le devant de la scène. Ces titres ayant connu un succès notable sur les ondes radio.

Des collaborations haut de gamme

L’album présente des collaborations avec les rappeurs Gazo et SCH, avec qui elle a participé à l’émission Nouvelle école, diffusée sur Netflix. Ainsi, elle apporte une touche contemporaine. Cela souligne la capacité de Shay à se renouveler et à rester pertinente dans l’industrie musicale actuelle.

« Pourvu qu’il pleuve » est un jalon important dans la carrière de Shay. L’artiste belgo-congolaise y dévoile un opus à la fois mature et personnel. Déjà considéré comme un classique du rap français. Ainsi, les journaux saluent l’album en titrant : « Un album brillant, qui confirme le talent de Shay. » « Un opus audacieux et réussi, qui marque un tournant dans la carrière de Shay. » ou « Un album puissant et émouvant, qui s’impose comme l’un des meilleurs de l’année. »