Séparé de Hiba Abouk, Achraf Hakimi a-t-il abandonné ses enfants ?

L’international marocain Achraf Hakimi a-t-il abandonné ses enfants, après la séparation avec leur mère Hiba Abouk ? C’est la lecture qui pourrait être faite de la dernière sortie de l’actrice espagnole d’origine tunisienne et libyenne.

Hiba Abouk ne fait plus de cadeau au latéral droit du Paris Saint-Germain, Achraf Hakimi, son désormais ex-époux. Toutes les occasions sont saisies par l’actrice pour tirer sur l’international marocain. La dernière sortie de l’actrice espagnole ne semble pas faire exception à la règle. « La famille d’abord », a récemment écrit Hiba Abouk sur ses réseaux sociaux.

Un message adressé à son désormais ex-mari ? Ça en a tout l’air. Sachant que le couple est désormais séparé, Hiba Abouk ne se présente certainement pas comme une priorité de Hakimi en parlant de famille. De quoi peut-il alors s’agir ? Le couple, faut-il le rappeler, a deux enfants : Amin (3 ans) et Naïm (1 an). On pourrait alors se demander si les deux enfants voient leur papa.

Abouk pour vilipender Hakimi ?

Sur ce point, aucune certitude. A moins que cela ne soit une question de prise en charge de ses deux enfants par le Marocain. Hypothèse qui n’est pas à écarter, d’autant qu’il a été prêté au joueur marocain des intentions de priver sa désormais ex-épouse de son patrimoine. Achraf Hakimi aurait, selon la presse marocaine, mis tous ses biens au nom de sa mère. De là à priver ses enfants ? Rien n’est moins sûr !

On en saura davantage dans les jours à venir. Puisqu’on sait que depuis quelque temps, Hiba Abouk n’a plus la langue dans la poche. Au besoin, elle ne manquera certainement pas de vilipender le Parisien. Notons que Achraf Hakimi a été mis en examen dans une affaire de viol présumé sur une jeune femme de 24 ans. Le jour parle de tentative de racket. Avant l’éclatement de cette affaire, le couple Hakimi s’était déjà disloqué, selon les confidences de Hiba Abouk.