Sénégal : Sangomar, le gisement pétrolier au potentiel inespéré

Le Sénégal intègre avec éclat le cercle des pays producteurs de pétrole. Le gisement de Sangomar, situé à 100 kilomètres au large de Dakar, offre des perspectives bien plus prometteuses que prévu. La société australienne Woodside exploite ce champ pétrolier, qui a déjà surpassé les attentes initiales.

Sa production atteint entre 15 et 16 millions de barils en seulement six mois. Ce résultat inattendu ouvre de nouvelles opportunités économiques pour le Sénégal.

Une production au-delà des prévisions

Les prévisions initiales estimaient une production plus modeste, mais les chiffres confirment une réalité différente. Quatre millions de barils supplémentaires ont été extraits. Cette performance est qualifiée de « très encourageante » pour un gisement aussi récent. Ce succès est attribué aux technologies avancées et à l’expertise des équipes opérationnelles.

Un avenir pétrolier prometteur

Sangomar vise un objectif ambitieux : atteindre une production quotidienne de 100 000 barils, soit le double du volume actuel. Cette expansion pourrait générer plus d’un demi-milliard de dollars pour les caisses de l’État dès l’année prochaine. Une partie de cette production alimentera la raffinerie de Mbao et marquera l’entrée du pétrole sénégalais sur le marché local dès 2025.

Des défis techniques à relever

Les opérateurs font face à des défis techniques liés au brut extrait de Sangomar, particulièrement lourd et riche en soufre, ce qui complique son raffinage. Pour l’instant, les exportations se dirigent principalement vers les marchés asiatiques, faute d’infrastructures locales adaptées. Les experts restent toutefois optimistes et affirment que l’industrie sénégalaise progressera au fil du temps pour surmonter ces contraintes.

Un levier pour le développement national

Le gisement de Sangomar dépasse le cadre industriel et offre au Sénégal une chance unique de renforcer son indépendance énergétique et économique. L’État prévoit d’investir les revenus pétroliers dans des secteurs essentiels comme l’éducation, la santé et les infrastructures, contribuant ainsi à une transformation durable du pays.