Le Sénégal s’est qualifié pour les quarts de finale de l’Afrobasket masculin 2025 qui se déroule en Angola, après une victoire solide face au Soudan du Sud sur le score de 78 à 65. Un succès important pour les Lions de la Téranga, qui confirment leur statut de prétendants sérieux au titre continental.

Dès l’entame du match, les hommes du coach Desagana Diop ont imposé leur rythme. Portés par un collectif bien huilé et une défense agressive, les Sénégalais ont rapidement pris les devants, menant 22-15 à la fin du premier quart-temps. Le meneur Brancou Badio a encore une fois brillé, orchestrant le jeu avec maîtrise et inscrivant 31 points au total en 33 minutes de jeu.

En face, le Soudan du Sud, considéré comme l’une des équipes montantes du continent, a eu du mal à exister offensivement. Malgré les efforts du pivot Majok Deng et de l’arrière Carlik Jones, les Bright Stars n’ont jamais réussi à combler leur retard. Le Sénégal a continué de creuser l’écart dans le deuxième quart-temps, atteignant la mi-temps avec une avance confortable (41-28).

Des Lions sont restés solides

Au retour des vestiaires, le Soudan du Sud a tenté de réagir, en pressant plus haut et en accélérant le rythme. Mais les Lions sont restés solides, s’appuyant notamment sur leur secteur intérieur dominateur, impérial au rebond et efficaces dans la raquette. Dans le dernier quart-temps, le Sénégal a su gérer son avance avec maturité, maintenant une marge de sécurité d’une dizaine de points. Les remplaçants ont également apporté leur contribution, permettant au staff de faire tourner l’effectif sans baisse de niveau.

Avec cette victoire convaincante, le Sénégal poursuit son parcours et s’installe comme l’un des favoris de la compétition. En quarts de finale, les Lions affronteront les Super Eagles du Nigeria, une rencontre qui s’annonce palpitante. Fort de ses individualités talentueuses et d’un collectif bien en place, le Sénégal peut rêver d’un nouveau sacre continental, 14 ans après sa dernière finale. L’objectif est clair : décrocher un premier titre depuis 1997.