Le Ghana va construire la plus grande raffinerie pétrolière d’Afrique

Le Ghana s’apprête à révolutionner son secteur énergétique avec la construction de la plus grande raffinerie pétrolière d’Afrique. Ce projet ambitieux, qui s’inscrit dans une dynamique régionale de développement des hydrocarbures, va redéfinir l’autonomie énergétique du pays et renforcer son rôle de leader en Afrique de l’Ouest.

C’est un investissement colossal de 60 milliards de dollars que le Ghana vient d’initier pour construire un complexe pétrolier capable de raffiner jusqu’à 900 000 barils par jour. La construction de cette giga-raffinerie marque une étape cruciale dans la stratégie du pays pour réduire sa dépendance aux importations de produits pétroliers raffinés. Actuellement, le Ghana, comme beaucoup de pays africains, dépend largement des importations pour satisfaire ses besoins en essence, diesel, et autres dérivés pétroliers. En développant sa propre capacité de raffinage, le Ghana vise à sécuriser son approvisionnement énergétique, à stimuler l’économie locale, et à générer des milliers d’emplois.

Cette raffinerie pourrait également servir de catalyseur pour l’émergence de nouvelles industries, notamment dans le secteur de la pétrochimie, renforçant ainsi l’attractivité du pays pour les investisseurs étrangers.

L’ambition du Ghana

L’ambition du Ghana de devenir un acteur majeur dans le secteur énergétique n’est pas nouvelle. Depuis la découverte des champs pétroliers offshore de Jubilee en 2007, le pays a vu sa production d’hydrocarbures croître de manière significative. En quelques années, le Ghana est passé du statut de pays importateur de pétrole à celui de producteur. Cette montée en puissance a permis au pays de générer des revenus substantiels, tout en attirant des investissements dans les infrastructures énergétiques.

Cependant, malgré cette progression, le Ghana reste confronté à un défi majeur : celui de valoriser pleinement ses ressources pétrolières. La majorité du pétrole brut extrait est actuellement exportée, faute d’une capacité locale de raffinage suffisante. C’est dans ce contexte que le projet de construction de la plus grande raffinerie d’Afrique prend tout son sens. En raffinant localement son pétrole, le Ghana pourra répondre à ses propres besoins énergétiques, mais aussi ajouter de la valeur à ses exportations en offrant des produits finis aux marchés internationaux.

Une situation qui concerne plusieurs pays d’Afrique de l’Ouest

Le Ghana n’est pas seul dans sa quête d’autonomie énergétique en Afrique de l’Ouest. Ces dernières années, la région a été le théâtre de découvertes majeures d’hydrocarbures, notamment au Sénégal, en Mauritanie et dans d’autres pays voisins, transformant cette partie du continent en un véritable nouvel Eldorado pour l’industrie pétrolière et gazière.

L’une des découvertes les plus significatives dans la région est celle du champ gazier Grand Tortue/Ahmeyim, situé à la frontière maritime entre le Sénégal et la Mauritanie. Ce champ, découvert en 2015 par Kosmos Energy, est l’un des plus grands gisements de gaz naturel en Afrique. Il est estimé à plus de 15 trillions de pieds cubes de gaz, faisant de cette région un acteur clé sur le marché mondial du gaz naturel liquéfié (GNL). Le projet de développement de ce champ est mené en partenariat avec des géants de l’énergie comme BP et Kosmos Energy. La production de GNL vient de commencer, avec des exportations prévues vers les marchés européens et asiatiques. Cette exploitation pourrait générer des revenus considérables pour les deux pays, tout en renforçant leur position sur le marché mondial de l’énergie.

La Côte d’Ivoire a également rejoint la liste des pays ouest-africains ayant fait des découvertes importantes d’hydrocarbures. En 2021, la compagnie pétrolière italienne Eni a annoncé la découverte du champ Baleine, un gisement offshore d’une capacité estimée à environ 2 milliards de barils de pétrole et 2,4 trillions de pieds cubes de gaz naturel. Cette découverte pourrait permettre à la Côte d’Ivoire de doubler sa production actuelle de pétrole, renforçant ainsi son autonomie énergétique et sa position dans la région.

Le Nigeria n’est plus le premier producteur d’Afrique de l’Ouest

Le Nigeria, important producteur de pétrole en Afrique, continue de jouer un rôle central dans le secteur énergétique de la région. Bien que confronté à des défis comme le vol de pétrole, la corruption et les tensions dans le Delta du Niger, le pays reste un acteur incontournable grâce à ses vastes réserves de pétrole et de gaz. La Guinée Équatoriale, malgré sa petite taille, est également un acteur clé, notamment dans le domaine du GNL. Elle exporte du gaz naturel vers plusieurs pays et cherche à diversifier son économie en investissant dans les infrastructures énergétiques.

Les découvertes d’hydrocarbures dans la région soulignent l’importance croissante de l’Afrique de l’Ouest sur la carte énergétique mondiale. Le développement de ces ressources, combiné à des infrastructures comme la raffinerie du Ghana, pourrait transformer la région en un pilier énergétique, non seulement pour l’Afrique, mais aussi pour le reste du monde.