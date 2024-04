Sénégal : saisie record d’une tonne de cocaïne par voie terrestre

Les autorités douanières sénégalaises ont mis la main sur plus d’une tonne de cocaïne dissimulée dans le double fond d’un camion frigorifique. Une saisie record par voie terrestre.

Les douanes sénégalaises ont réalisé une prise record en interceptant plus d’une tonne de cocaïne dans le sud-est du pays. Cette saisie, d’une valeur estimée à 137 millions d’euros, soit 90 milliards de FCFA, constitue la plus importante jamais réalisée par voie terrestre dans ce pays d’Afrique de l’Ouest.

Un carrefour régional pour les trafiquants de drogue

Les 1 137,6 kg de cocaïne, en provenance d’un pays voisin, ont été saisis dimanche à Kidira, dans la région de Tambacounda. La cargaison a été précieusement dissimulée. La drogue était soigneusement conditionnée en plaquettes et cachée dans le double fond d’un camion frigorifique en provenance d’un pays limitrophe.

Le Sénégal, frontalier de la Guinée, de la Gambie, de la Guinée-Bissau, de la Mauritanie et du Mali, se trouve sur une route du trafic de drogues en Afrique de l’Ouest. Selon l’Office des Nations unies contre la drogue et le crime (ONUDC), la région est devenue un important foyer de consommation de stupéfiants ces dernières années.

Une lutte intensifiée contre le narcotrafic

Cette saisie record met en lumière les efforts croissants des autorités sénégalaises pour lutter contre le narcotrafic. En 2022, 300 kg de cocaïne avaient déjà été saisis dans un camion frigorifique en provenance du Mali. En novembre 2023, l’armée sénégalaise annonçait la capture de près de trois tonnes de cocaïne sur un navire arraisonné au large des côtes du pays.

Si cette saisie est une victoire importante pour les forces de l’ordre sénégalaises, la lutte contre le narcotrafic reste un défi de taille. Les trafiquants adoptent des méthodes de plus en plus sophistiquées pour contourner les contrôles et la drogue continue de circuler dans la région.