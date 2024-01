Sénégal : cinq commandos de la Marine portés disparus après une intervention sur un navire suspect

Cinq commandos de la Marine sénégalaise sont portés disparus, depuis vendredi. Ce, après que leur patrouilleur a intercepté un navire suspecté de trafic international de stupéfiants.

Les faits ont eu lieu au large de Dakar. Selon la Dirpa (Direction de l’information et des relations publiques des armées), « cinq commandos marins sénégalais sont portés disparus depuis le vendredi 5 janvier, à 20 heures. Cela fait suite à l’interception par le patrouilleur de haute mer, le Walo, d’un navire suspecté de trafic international de stupéfiants ».

Au cours de la fouille, précise le communiqué de la Dirpa, l’équipe d’intervention des commandos marins montée à bord a constaté une « ouverture des vannes du navire ». Pour l’armée sénégalaise, il ne fait aucun doute qu’il s’agissait là d’une « action de sabotage ». Celle-ci, « consistant à couler le navire, visait à effacer toute preuve de son chargement illicite ».

Aucune trace des cinq commandos marins

Toujours selon la Direction de l’information et des relations publiques des armées, les secouristes de la Marine nationale ont réussi à « récupérer sept éléments de l’équipe d’intervention et les dix membres de l’équipage du bateau incriminé ». Quant aux cinq autres commandos marins, aucune trace d’eux, pour le moment.

La Marine sénégalaise déclare poursuivre les recherches pour retrouver les cinq commandos marins portés disparus. Depuis quelque temps, le Sénégal est devenu une véritable plaque tournante de la drogue. Il faut signaler que ce sont de grosses quantités de drogues qui sont fréquemment saisies à bord des navires. Parmi les membres d’équipage de ces navires se trouvent assez souvent des Sénégalais.

Sénégal, plaque tournante de la drogue

On se rappelle de l’importante prise faite par le patrouilleur Fouladou, dans la nuit de lundi 27 novembre 2023. Ce sont 2 975 kg de cocaïne qui avaient été saisies par la Marine sénégalaise dans les eaux internationales. L’embarcation venait d’Amérique latine et avait mis le cap vers le Sud du Sénégal. Dix personnes étaient à bord du navire, dont un Sénégalais, des Capverdiens, des Nigérians et des Bissau-Guinéens.

Dans le bateau, la marine a découvert plusieurs dizaines de cartons bien emballés dans des sacs de transport de marchandises. Dans ces cartons se trouvait la cocaïne. Une saisie record pour l’armée sénégalaise. Pour les autorités sénégalaises, l’embarcation se dirigeait vers la Gambie ou la Guinée-Bissau. En janvier 2023, la Marine sénégalaise avait saisi 800 kilos de cocaïne. Le 4 novembre 2023, la Marine française a saisi 900 kg de cocaïne au large du Sénégal. Preuve que ce pays est devenu une véritable plaque tournante de la drogue.