Sénégal, Sadio Mané Ballon d’Or africain : la Rwandaise Kate Bashabe en Egypte ?

Le Sénégalais Sadio Mané est sacré meilleur joueur africain de l’année 2019 devant l’Egyptien Mohamed Salah et l’Algérien Riyad Mahrez. La CAF a procédé à la remise du prix lors de la cérémonie des CAF Awards organisée au Caire, en Egypte. La Rwandaise Kate Bashabe, qui est annoncée entretenir une relation amoureuse avec Sadio était-elle présente en Egypte pour assister au sacre de sa supposée moitié ?

Rien n’est moins sûr. Car, à ce stade, aucune information n’a fait état de la présence au Caire de l’ancienne Miss MTN, devenue cheffe d’entreprise. Quoique Kate Bashabe pourrait bien avoir effectué le déplacement vers l’Egypte, en catimini, elle qui n’a pas manqué de répondre présente au stade d’Anfield, notamment pour suivre un match de Sadio Mané à Liverpool.

Ce qui est toutefois sûr que le Sénégalais Sadio Mané, qui a remporté la Ligue des Champions, la Super Coupe d’Europe et la Coupe du Monde des Clubs, en plus d’avoir été finaliste malheureux de la CAN 2019, a été sacré joueur africain de l’année 2019, ce mardi 7 janvier 2020, en marge de la 28ème cérémonie des CAF Awards, qui se tenait à Hurghada, en Egypte.

Sadio Mané, qui aura joué 61 matches, marqué 34 buts et réalisé 12 passes décisives au cours de cette année, est le deuxième Sénégalais de l’histoire à remporter ce prix, après El Hadji Diouf, vainqueur à deux reprises du Ballon d’Or africain (2001-2002). Son absence sur le podium du Ballon d’or France Football avait créé une vive polémique.

Palmarès complet des CAF Awards 2019



Meilleur joueur : Sadio Mané (Sénégal)

Meilleure joueuse : Asisat Oshoala (Nigeria)

Meilleur entraîneur (football masculin) : Djamel Belmadi (Algérie)

Meilleur entraîneur (football féminin) : Desiree Ellis (Afrique du Sud)

Président de club de l’année : Moïse Katumbi (TP Mazembe)

Fédération de l’année : Égypte

XI Africain de l’année : Onana – Hakimi, Koulibaly, Matip, Aurier – Mahrez, Gueye, Ziyech – Salah, Mané, Aubameyang

Prix spécial : Kodjovi Obilale, pour le projet « Agrofoot et agriculture durable au Togo »

But de l’année : Riyad Mahrez (Algérie, face au Nigeria lors de la CAN-2019)

Meilleure équipe masculine : Algérie

Meilleure équipe féminine : Cameroun

Meilleur espoir de l’année : Achraf Hakimi (Borussia Dortmund)

Joueur interclubs africain : Youcef Belaïli (Al Ahli)