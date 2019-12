Sadio Mané et Kate Bashabe relancent la polémique : Sénégalaise et Rwandaise, qui est la plus belle ?

L’histoire d’amour entre le footballeur international sénégalais Sadio Mané et l’entrepreneuse rwandaise Kate Bashabe a déclenché une nouvelle polémique au Sénégal quant à la question de savoir qui est la plus belle femme entre la Sénégalaise et la Rwandaise.

Kate Bashabe, du nom de cette Rwandaise, ancienne Miss MTN, aurait réussi à capturer dans son cœur l’international sénégalais Sadio Mané, pensionnaire de l’équipe de football de Liverpool. Le fait que le natif de la Casamance ait mordu, non pas à l’hameçon d’une Sénégalaise mais d’une Rwandaise, fait enfler la polémique sur la récurrente question de savoir qui est la plus belle femme entre celles issues de ces deux peuples, si proches par la beauté, mais loin au plan géographique. Le Sénégal étant situé en Afrique de l’Ouest, alors que le Rwanda se trouve en Afrique Centrale.

« Auparavant, je me disais que la femme sénégalaise est de loin la plus belle de toutes les Africaines. Donc, j’englobais tout le monde dans cette conviction, même les Rwandaises. Mais au vu des photos de celle qui est présentée comme étant amoureuse de Sadio Mané (Kate Bashabe, NDLR), j’ai revu ma position. En réalité, je me suis rendu compte que la femme rwandaise peut être belle. Très belle même pour ne pas dire sublime », confie Amadou Bâ, enseignant, pour qui, cela mérite de faire un « détour au Rwanda, ne serait-ce pour contempler ces belles créatures ».

Même son de cloche chez Moustapha Diop, gérant d’une agence multiservices qui n’a pas manqué de dire son étonnement face à la finesse des traits de Kate Bashabe. « J’avoue, au vu de la finesse, de la splendeur de Kate Bashabe, que les Rwandaises sont très belles. Je pense que leur plus est qu’elles ont des traits beaucoup plus fins que les Sénégalaises. Sans compter le teint des Rwandaises. C’est fabuleux ! J’avoue être tombé sous le charme de cette belle femme qui peut embarquer plus qu’un Sadio Mané ! Et je pèse mes mots ».

Toutefois, pour Meissa Pouye, caissier dans un grand magasin de Dakar, il n’y a pas photo entre les femmes des deux pays. « La Sénégalaise ? Il n’y a pas son pareil au monde en termes de beauté. Il est vrai que Kate Bashabe, qu’on présente comme la copine de Sadio Mané, est très belle, mais sa beauté n’a rien à voir avec celle des Sénégalaises qui ont une touche toute particulière. Elles ont ce que je pourrai appeler une force de séduction qui leur est propre, en plus d’être si rondes. J’adore la femme lorsqu’elle est bien ronde ! Comme une Sénégalaise (éclats de rire) ! ».

Chez les femmes, inutile d’évoquer que le mot a été donné, puisqu’elles sont toutes d’avis que même si les Rwandaises sont belles, elles n’arrivent pas à la cheville des Sénégalaises. Avis que partagent, en effet, Aida Gaye, Soda Yade et Mounasse Diouf, toutes des commerciales dans une société de téléphonie mobile. Ce qui fait enfler la polémique sur la question de savoir qui est la plus belle femme entre la Rwandaise et la Sénégalaise.

