Sénégal : rencontre entre le Président Diomaye Faye et Gianni Infantino

Pour la première fois depuis son investiture, le Président sénégalais, Bassirou Diomaye Faye, a rencontré Gianni Infantino, président de la FIFA, lors de la 79ème session de l’Assemblée générale des Nations Unies à New York. Cette rencontre, qui a eu lieu en marge de l’événement, s’est concentrée sur le développement du football au Sénégal et en Afrique, avec une attention particulière sur les infrastructures sportives et l’impact du sport en tant que facteur d’inclusion sociale.

Le communiqué de la Présidence sénégalaise met en relief l’importance des discussions visant à renforcer la place du football africain sur la scène internationale. Le président Infantino a également rencontré d’autres dirigeants, dont Aziz Akhannouch, le chef du gouvernement marocain, pour discuter des préparatifs de la Coupe du monde 2030, que le Maroc coorganisera avec l’Espagne et le Portugal.

Les performances du Sénégal dans le football

Au-delà des infrastructures et des projets de développement, le Sénégal s’est illustré par ses performances remarquables sur la scène internationale, ces dernières années. En 2022, l’équipe nationale a remporté la Coupe d’Afrique des Nations (CAN), pour la première fois de son histoire. Un succès qui a consolidé sa position parmi les meilleures équipes africaines. Les « Lions de la Teranga » se sont également qualifiés pour la Coupe du monde 2022 au Qatar, où ils ont atteint les huitièmes de finale, confirmant leur statut de force montante du football mondial.

Ces performances ont non seulement contribué à l’essor du football sénégalais, mais elles ont aussi inspiré une nouvelle génération de jeunes joueurs. Le développement des infrastructures sportives discuté entre Bassirou Diomaye Faye et Gianni Infantino vise à capitaliser sur cet élan pour pérenniser les succès de l’équipe nationale et encourager l’éclosion de talents locaux.

Renforcer la position du football africain

Les échanges entre le Président Bassirou Diomaye Faye et Gianni Infantino reflètent un engagement commun à promouvoir le football comme moteur de développement sur le continent. Alors que la FIFA continue de soutenir des initiatives visant à améliorer les installations et les programmes de formation en Afrique, le Sénégal, fort de ses récentes victoires, se positionne comme un acteur clé de cette dynamique.

En parallèle, la Coupe du monde des clubs, qui se déroulera aux États-Unis en 2025, et la Coupe du monde 2030 coorganisée par le Maroc, l’Espagne et le Portugal, sont autant d’événements qui offriront des opportunités pour les nations africaines de briller et de renforcer leur position sur la scène footballistique mondiale.