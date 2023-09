Sénégal : Ousmane Sonko suspend sa grève de la faim

Ousmane Sonko vient de suspendre sa grève de la faim. Il a fallu l’intervention de plusieurs personnalités religieuses du Sénégal pour que l’opposant revienne sur sa décision.

L’opposant sénégalais Ousmane Sonko a suspendu sa grève de la faim. C’est un porte-parole de son parti qui a fait l’annonce, ce samedi. Le leader du Pastef a fini par céder face aux différentes interventions, notamment celle du chef de la puissante confrérie musulmane des mourides, le Khalife général Serigne Mountakha Mbacké. « Des gens ont pu lui parler et il a décidé de suspendre la grève de la faim », a indiqué à l’AFP un des proches d’Ousmane Sonko.

Le ministre de la Justice confirme l’inéligibilité d’Ousmane Sonko

Arrêté le vendredi 28 juillet 2023, l’opposant numéro 1 au régime du Président Macky Sall a été inculpé le samedi suivant. Au total, la justice a retenu sept chefs d’accusation contre lui : appel à l’insurrection, association de malfaiteurs, atteinte à la sûreté de l’État, complot contre l’autorité de l’État, actes et manœuvres visant à compromettre la sécurité publique de l’État et visant à créer des troubles politiques graves, association de malfaiteurs en lien avec une entreprise terroriste, vol de téléphone portable. À l’issue de son face-à-face avec le juge d’instruction, lundi 31 juillet, il a été placé sous mandat de dépôt. Depuis lors, l’opposant a commencé une grève de la faim. Ce, pour protester, non seulement contre son arrestation, mais aussi et surtout contre ses conditions de détention. Très rapidement, sa santé s’est détériorée au point où il a dû être hospitalisé, depuis le 6 août.

Candidat à la Présidentielle, la condamnation d’Ousmane Sonko dans l’affaire l’opposant à Adji Sarr est « définitive ». C’est ce qu’a précisé le ministre sénégalais de la Justice, Ismaïla Madior Fall, dans une interview accordée à Jeune Afrique, mercredi. Ousmane Sonko perd ainsi son éligibilité. En même temps, la justice a prononcé la dissolution de son parti.