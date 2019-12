Au Sénégal, la bataille entre les deux opérateurs de téléphonie mobile, Orange et Free, est enclenchée via l’application WhatsApp, canal par lequel le dernier nommé compte passer pour envoyer au tapis son rival.

C’est ce dimanche 29 décembre 2019 que l’opérateur de téléphonie mobile Free a dévoilé un tout nouveau plan de combat visant à affaiblir son concurrent direct Orange. Lequel plan, initialement mis en œuvre début octobre, et qui avait permis au nouvel opérateur de faire migrer des clients, avait été démantelé par le gendarme de la télécommunication, l’ARTP (Autorité de Régulation des Télécommunications et des Postes). L’instance, saisie d’abord le 1er octobre par l’opérateur Expresso, puis le lendemain par Orange sur la gratuité de WhatsApp que proposait à l’époque Free, avait tranché début novembre, imposant à ce dernier de retirer toutes ses offres de gratuité de WhatsApp.

L’ARTP avait en outre exigé à Free d’informer, dans le détails, ses abonnés sur les nouvelles restrictions, à savoir l’obligation d’acquérir un forfait pour pouvoir bénéficier de l’application WhatsApp. Décision qui avait fini de créer un tollé un Sénégal où les abonnés de Free commençaient à crier au scandale et à regarder, impuissants, leurs avantages disparaître. Car, il faut reconnaître que le venue de Free a complètement modifié l’échiquier de la téléphonie mobile au Sénégal avec une nouvelle posture notamment de Orange et Expresso, qui ont largement baissé leurs coûts, tout en proposant des forfaits jusque-là jamais imaginés dans ce pays d’Afrique de l’Ouest. Au grand bonheur du consommateur.

Donc début novembre, après une réunion du Collège de l’ARTP qui a, lui, été saisi le 25 octobre dernier, Free est recadré par l’Autorité, qui a toutefois rejeté les accusations de démarches anticoncurrentielles dont le nouvel opérateur faisait l’objet, suite à ses offres alléchantes. Mais ce dimanche 29 décembre 2019, l’opérateur a eu une nouvelle trouvaille : celle d’offrir WhatsApp, gratuitement et pendant un mois, à tout tout acquéreur de forfait, quel qu’il soit. Ce qui le place dans la légalité conformément aux recommandations de l’ARTP, mais qui lui permet aussi de redonner l’accès à WhatsApp, non pas gratuitement comme le proscrit l’autorité, mais à de très faibles coûts.

Retour donc case départ, avec WhatsApp à très faible coût, et qui est salué par les abonnés de Free. Sans doute Orange tentera de changer son fusil d’épaule. Une bataille ainsi engagée par les deux opérateurs de téléphonie mobile via l’application WhatsApp, et qui s’annonce déjà âpre, mais qui fait toutefois l’affaire du consumériste vivant au Sénégal.

