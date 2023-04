Sénégal, Maroc : « Le roi Mohammed VI a fait hors sujet »

Le roi du Maroc, Mohammed VI, a adressé un message de félicitations au Président du Sénégal Macky Sall. Ce, à l’occasion de la fête nationale de ce pays d’Afrique de l’Ouest. Seulement, au pays de la Téranga, on estime que le souverain chérifien est passé à côté de son sujet. Explications.

L’occasion de la fête de l’indépendance du Sénégal a été saisie par le roi Mohammed VI pour adresser un message au Président Mack Sall. Dans celui-ci, le souverain réitère, au Président Sall et au peuple sénégalais, l’expression de sa profonde amitié et sa considération. Ce, en son nom et au nom du peuple marocain. Mohammed VI forme également des souhaits de bonheur pour le peuple sénégalais, non sans rendre hommage aux efforts du Président Sall.

Le quai de pêche attend d’être inauguré

« Unis par de profonds liens séculaires de fraternité, le Royaume du Maroc et la République du Sénégal offrent un excellent modèle de coopération sud-sud dynamique et pérenne », dit Mohammed VI, dans son message largement relayé, ce 4 avril 2023. Le roi a en outre renouvelé sa constante disposition à œuvrer, avec le Président sénégalais, afin de porter le partenariat stratégique entre les deux pays à un niveau supérieur.

De jolis mots certes, mais qui, selon certains Sénégalais, sont loin de leurs attentes. En ce sens que Mohammed VI est attendu, depuis plus d’un mois, pour inaugurer le quai de pêche de Soumbédioune qui porte son nom. De même, le souverain marocain doit livrer le Centre de Formation à l’Entrepreneuriat de Diamniadio. Deux joyaux que le roi marocain doit livrer au peuple sénégalais. Sauf que la livraison tarde.

Mohammed VI empêché par une grippe

Alors en séjour au Gabon, en février dernier, le roi marocain avait été annoncé à Dakar, pour procéder à l’inauguration de ces deux bijoux. Une grippe avait, selon un communiqué du palais royal, empêché le roi de faire le voyage de Dakar. Ses médecins lui ayant conseillé un repos de quelques jours. Voilà que plus d’un mois est passé, Mohammed VI n’a pas encore foulé le sol sénégalais. Ce qui crée une certaine impatience au pays de la Téranga.

« Oui, c’est beau d’adresser un message à l’occasion de la fête de l’indépendance, mais on aurait aimé qu’il vienne au Sénégal et nous livrer le quai de pêche », tonne Astou Mbengue, active dans le secteur de la pêche. « Cela fait plus d’un mois que nous attendons. Je pense qu’il n’y a pas besoin de tout un protocole pour livrer ce quai. Et puis, on apprend que le roi est rentré chez lui, il y a plus de deux semaines. On n’y comprends plus rien », poursuit-elle.

Une attente qui n’a que trop duré

Pour Coumba Sène, marchand à Soumbédioune, « Mohammed VI a fait hors sujet. Ici au Sénégal, le peuple sénégalais l’attendait plus sur la question du quai de pêche. Au lieu de nous le livrer, il s’épanche sur la fête du 4 avril. S’il est empêché, il a bien un émissaire pour procéder à l’inauguration à sa place. Je pense que même l’Ambassadeur du Maroc au Sénégal peut s’en charger », tonne la cinquantenaire. Non sans insister que l’attente n’a que trop duré.

Modou Diène, lui, prie pour une meilleure santé du roi marocain, mais emboîte le pas aux deux dames. Il insiste pour que Mohammed VI libère les acteurs de la pêche dans la capitale sénégalaise. « Je pense que Mohammed VI doit pouvoir déléguer son Premier ministre (Aziz Akhannouch, ndlr) pour procéder à cette inauguration. A défaut, il envoie son ministre des Affaires étrangères (Nasser Bourita, ndlr), qui est aussi très aimé au Sénégal », confie le sexagénaire.