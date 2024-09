Sénégal : les inondations font deux morts à Touba

Au Sénégal, de fortes pluies qui se sont abattues à Touba la nuit du 17 septembre, occasionnant de terribles inondations. Deux personnes ont péri suite à ces intempéries qui ont causé beaucoup de dégâts. Les autorités religieuses de la capitale du Mouridisme alertent.

Ce sont 140 mm de pluies qui se sont abattus dans la cité religieuse, causant deux pertes en vies humaines. Un homme a été extrait des décombres suite à l’effondrement d’un bâtiment à Keur Niang. Une fillette de 5 ans a été repêchée au marché Ocass de Touba. Les quartiers de Ndamatu, Keur Niang, Touba Mosquée, Gouy Bind, Sourah, Darou Marnan ou Mbacké sont envahis par les eaux.

Appel à la solidarité et l’entraide

Situation qui a poussé le khalife général des mourides, Serigne Mountakha Mbacké, à sortir de sa réserve. « Serigne Mountakha Mbacké exprime toute sa compassion aux habitants de Touba qui vivent dans des difficultés. Mais c’est la volonté divine. Le khalife sera toujours à leurs côtés. Il va les soutenir comme d’habitude », a déclaré Cheikh Bassirou Mbacké Abdou Khadre au nom du guide religieux.

« Serigne Mountakha recommande à tous les musulmans notamment les disciples mourides à cultiver la solidarité et l’entraide. Les sinistrés ont besoin d’être soutenus et assistés dans ces circonstances pénibles. Le khalife va apporter sa contribution pour venir en aide aux sinistrés », a poursuivi le porte-parole. Non sans préciser que « des membres de la famille de Serigne Fallou ont abandonné leurs maisons sises à Ndamatou pour déménager à Ndindy à cause de la montée nappe phréatique ».

Promesses pour le prochain hivernage.

« C’est le même constat dans plusieurs quartiers comme aux alentours de la grande Mosquée et au marché Ocass. Si rien n’est fait d’ici l’année prochaine, la situation sera plus critique. Je risque d’abandonner mon domicile. C’est une catastrophe naturelle », a-t-il poursuivi, au cours d’une visite du ministre de l’Hydraulique, Cheikh Tidiane Dièye. Ce dernier a promis que « les populations sentiront énormément de changements », pour le prochain hivernage.

Rappelant qu’ils ont pris le pouvoir à « trois mois de la saison des pluies », le membre du gouvernement d’Ousmane Sonko a précisé qu’un « plan directeur sera élaboré et devra être déroulé sur plusieurs années pour une meilleure efficacité ». Le même phénomène pluviométrique a été noté dans d’autres régions du Sénégal. C’est le cas à Kaolack avec plus de 180 mm de pluies et Kolda où un cheval est mort à la suite des intempéries.