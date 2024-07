Les premières pluies se sont abattues sur le Sénégal durant le week-end. Ainsi, ce pays d’Afrique de l’Ouest a renoué avec les inondations. Ce lundi 8 juillet 2024, la presse en a fait ses choux gras. Afrik.com vous fait le point.

Le quotidien Vox Populi barre à sa Une « Premières pluies, premières inondations », ajoutant que le ministre de l’Assainissement débarque en urgence à Kaolack et promet que « le gouvernement sera aux côtés des populations ». Dans son édition du jour, le tabloïd ajoute : « De l’eau et d’importants dégâts dans la capitale du Sénégal, du Saloum et du mouridisme ».

Le journal Grand Panel titre : « premières pluies, premières craintes », ajoutant que « plusieurs localités du pays ont enregistré leurs premières pluies ». Le média révèle que « Dakar, Kaolack et Touba sont dans l’angoisse ». Et le clou, selon le journal papier, est que « des rues sont transformées en de véritables rivières ». Le journal Les Echos abonde dans le même sens.

« Diomaye-Sonko face aux dégâts des inondations »

« Premières pluies et déjà beaucoup de dégâts », titre le journal qui relève que « Dakar, Kaolack, Touba, Saint-Louis (sont) débordés ». L’hôpital Philippe Maguilène Senghor, l’avenue Bourguiba, Castors, Grand Yoff, Ouest Foire sont « sous les eaux ». Le BRT (Bus rapide transit) est à l’arrêt, révèle par ailleurs le média.

De son côté, le journal Tribune barre sa Une avec un accent mis sur le régime. « Diomaye-Sonko face aux dégâts des inondations ». « Rufisque, Keur Massar, Tivaouane Peul, Malika », des localités de la banlieue dakaroise, sont toutes inondées. Le journal édité par D-média relève que Touba est inondé, les rues et les routes transformées en rivières. « Les eaux ravagent Ngane, Thiofack, Médina Mbaba », est-il écrit.

« Première pluie, premiers bruits »

L’Observateur évoque « l’ampleur des dégâts » après les inondations à Kaolack et à Touba. « Plusieurs quartiers, mosquées et routes engloutis », relève le journal du groupe de presse Futurs Médias fondé par le musicien Youssou Ndour. « Les pics du week-end sont allés de 60 à 80 millimètres », poursuit le journal. Bés le Jour, pour sa part, titre : « Première pluie, premiers bruits ».

« A Kaolack, plusieurs quartiers inaccessibles, des familles crient leur détresse ; A Touba, on craint le pire, malgré la reprise des travaux d’assainissement ; Kaolack est dans la zone rouge de la cartographie des inondations », relève le média qui reprend le ministre de l’Assainissement cheikh Tidiane Dièye. « Certaines entreprises privées construisent sur les voies des eaux pluviales », a déploré l’officiel qui est aussi en charge de l’Hydraulique.

« Dakar, sa banlieue, Touba et Kaolack se noient »

Source A met les projecteurs sur le Premier ministre sénégalais. « Sonko en Setal show (show de propreté, ndlr), la pluie gâche tout », écrit le journal. « A Kaolack, des maisons entières, des structures de santé et autres écoles sont piégées par les eaux, poursuit le média. Et d’enfoncer que « le ministre de l’hydraulique et de l’Assainissement écourte son voyage dans le Nord pour se rendre à Kaolack où il n’a pas annoncé de solutions d’urgence ».

Le Peuple écrit : « Dakar, sa banlieue, Touba et Kaolack se noient ». Et d’ajouter que le duo « Diomaye-Sonko fait face à sa première complainte avec ces inondations » ; « Alerte rouge à Kaolack, les jeunes huent Cheikh Tidiane Dièye : Eau secours crient les sinistrés ». Le Républicain évoque les « premières pluies à Dakar et sur le reste du pays » et de déplorer que « ça patauge déjà ! ».