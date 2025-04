Sénégal : le stade Léopold Sédar Senghor fait peau neuve

Le stade Léopold Sédar Senghor fait peau neuve, à cette occasion, Madame Khady Diène Gaye, ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Culture du Sénégal s’est vue remettre les clés du nouveau terrain de jeu rendu multifonctionnel à présent.

C’est ce lundi 14 avril 2025 que le stade Léopold Sédar Senghor a été réceptionné par la ministre sénégalaise de la Jeunesse, des Sports et de la Culture, Khady Diène Gaye. Chargé d’animer la cérémonie, le collectif « Allez Casa » par le biais de son président, Djibril Guèye, s’exprime sur cette cérémonie. « Notre présence est due à l’invitation du ministre des sports sénégalais pour la réception du stade Léopold Sédar Senghor. Comme on est une entité qui intervient beaucoup dans le milieu du sport. En tant que président d’Allez Casa, si nous sommes conviés à une manifestation aussi importante que l’ouverture du stade Léopold Sédar Senghor, nous ne pouvons que nous en féliciter et profiter de l’occasion pour remercier l’État du Sénégal. On avait besoin d’une deuxième infrastructure, beaucoup plus proche de la population », a-t-il lancé.

Djibril Guèye : « Un pays de foot comme le Sénégal a toujours besoin d’avoir des infrastructures de ce genre un peu partout dans le pays. Au nord du pays, à Saint-Louis, à Ziguinchor, au centre, à l’Est. On a besoin d’infrastructures comme ça pour souvent délocaliser les matchs de l’équipe nationale et permettre vraiment à la population sénégalaise de s’identifier. Le Sénégal aujourd’hui dans le domaine du foot a atteint un niveau en Afrique de telle sorte que nous devrions être un pays qui possède assez d’infrastructures pour ne pas être dans une situation où on va être là en train de s’interroger où est-ce qu’on doit faire et qu’est-ce qu’on doit faire ».

Présent sur les lieux, le journaliste sportif sénégalais, Malang Sané fait part de son appréciation à Afrik.com : « Comme nous l’avions tous vu aujourd’hui, c’est la réception du stade de Léopold Sedar Senghor. Celui qui parle du stade de Léopold Sedar Senghor. C’est le premier stade sénégalais aujourd’hui en termes de vieillesse, en termes aujourd’hui d’histoire. C’est dans ce stade-là que nous avions vu quasiment tous les athlètes sénégalais vraiment évoluer », témoigne-t-il.

Un stade au niveau de ceux du Rwanda…

« C’est le seul stade aujourd’hui au Sénégal qui a une piste athlétique. Et nous savons tous que le Sénégal est en train de préparer aujourd’hui les Jeux Olympiques de la Jeunesse en 2026. Donc pour moi, cette infrastructure, l’avoir aujourd’hui, c’est une grande chose. Aujourd’hui, je pense que partout dans le monde, c’est ce que les gens ont. Quand vous partez aujourd’hui au Rwanda, pour juste ne citer qu’eux, ils ont des stades multifonctionnels », a poursuivi l’homme de média.

« Où vous pouvez jouer au football, où vous pouvez faire de l’athlétisme, où vous pouvez faire d’autres disciplines sportives. Ça va non seulement permettre à nos stades d’être rentables, parce que si tu construis un stade pour le football seulement, l’équipe nationale du Sénégal joue deux mois par deux mois. Après les autres deux mois, le stade ne sera pas utilisé. Mais quand tu mets là-bas d’autres disciplines, par exemple le judo ou bien les pistes athlétiques, ça permettrait au stade non seulement d’être rentable, mais aussi de pouvoir aujourd’hui être acteur », conclut Malang Sané.